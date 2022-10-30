Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/kishinev-1827916322.html
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами - РИА Новости, 30.10.2022
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами
Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:41
2022-10-30T18:02
в мире
майя санду
кишинев
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827929966_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_5286e4eea07b581acedd43446089132e.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в правоохранителей полетели яйца, передает корреспондент РИА Новости.Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут.Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые стали швырять в кордон яйцами. Организаторы заявляют, что это действия провокаторов."Уважаемые граждане, просим всем сохранять спокойствие, у нас мирный протест, просто (президент Молдавии – ред.) Майя Санду так боится народа, что руками полиции не дает нам пройти, лишает нас свободы волеизъявления. В толпе есть провокаторы, пожалуйста, сообщайте о них полиции", - заявила депутат Компартии Диана Караман.Один из организаторов протеста, представитель партии "Шор" Дину Цуркану отметил, что маршрут был согласован с властями, поэтому полиция не имеет права мешать протестующим.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html
https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827929966_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdc87cecf0abeec429d2464cad731633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, кишинев, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Кишинев, Россия, Молдавия
16:41 30.10.2022 (обновлено: 18:02 30.10.2022)
 
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами

Участники антиправительственной акции в Кишиневе забросали полицию яйцами

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в правоохранителей полетели яйца, передает корреспондент РИА Новости.
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут.
Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые стали швырять в кордон яйцами. Организаторы заявляют, что это действия провокаторов.
"Уважаемые граждане, просим всем сохранять спокойствие, у нас мирный протест, просто (президент Молдавии – ред.) Майя Санду так боится народа, что руками полиции не дает нам пройти, лишает нас свободы волеизъявления. В толпе есть провокаторы, пожалуйста, сообщайте о них полиции", - заявила депутат Компартии Диана Караман.
Монахиня Молдавской православной церкви - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 08:00Религия
"Граждане не поймут". Молдавии прочат прибалтийский сценарий
Один из организаторов протеста, представитель партии "Шор" Дину Цуркану отметил, что маршрут был согласован с властями, поэтому полиция не имеет права мешать протестующим.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:15
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
 
В миреМайя СандуКишиневРоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала