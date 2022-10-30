https://ria.ru/20221030/kishinev-1827916322.html

Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами

Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами - РИА Новости, 30.10.2022

Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами

Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:41

2022-10-30T16:41

2022-10-30T18:02

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в правоохранителей полетели яйца, передает корреспондент РИА Новости.Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут.Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые стали швырять в кордон яйцами. Организаторы заявляют, что это действия провокаторов."Уважаемые граждане, просим всем сохранять спокойствие, у нас мирный протест, просто (президент Молдавии – ред.) Майя Санду так боится народа, что руками полиции не дает нам пройти, лишает нас свободы волеизъявления. В толпе есть провокаторы, пожалуйста, сообщайте о них полиции", - заявила депутат Компартии Диана Караман.Один из организаторов протеста, представитель партии "Шор" Дину Цуркану отметил, что маршрут был согласован с властями, поэтому полиция не имеет права мешать протестующим.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html

https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, майя санду, кишинев, россия, молдавия