16:41 30.10.2022 (обновлено: 18:02 30.10.2022)
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами
Участники антиправительственной акции в Кишиневе забросали полицию яйцами
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии заблокировала участникам антиправительственной акции движение по главному бульвару Кишинева, потребовав изменить маршрут, в ответ в правоохранителей полетели яйца, передает корреспондент РИА Новости.
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут.
Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые стали швырять в кордон яйцами. Организаторы заявляют, что это действия провокаторов.
"Уважаемые граждане, просим всем сохранять спокойствие, у нас мирный протест, просто (президент Молдавии – ред.) Майя Санду так боится народа, что руками полиции не дает нам пройти, лишает нас свободы волеизъявления. В толпе есть провокаторы, пожалуйста, сообщайте о них полиции", - заявила депутат Компартии Диана Караман.
Один из организаторов протеста, представитель партии "Шор" Дину Цуркану отметил, что маршрут был согласован с властями, поэтому полиция не имеет права мешать протестующим.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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