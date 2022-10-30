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При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.10.2022
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле населенного пункта Кирилловка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:50
2022-10-30T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле населенного пункта Кирилловка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Кирилловке Волновахского района. Ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:50 30.10.2022
 
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Кирилловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле населенного пункта Кирилловка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по Кирилловке Волновахского района. Ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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