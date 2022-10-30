https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.10.2022
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле населенного пункта Кирилловка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:50
2022-10-30T21:50
2022-10-30T21:50
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле населенного пункта Кирилловка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Кирилловке Волновахского района. Ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827918767.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
В ДНР сообщили, что при обстреле Кирилловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель