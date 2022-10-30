https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html

Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом

Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом - РИА Новости, 30.10.2022

Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом

Против России ведется война широким фронтом и противостояние в зоне специальной военной операции — лишь ее часть, заявил замруководителя администрации... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T21:01

2022-10-30T21:01

2022-10-30T23:35

сергей кириенко

россия

сочи

украина

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СОЧИ, 30 окт — РИА Новости. Против России ведется война широким фронтом и противостояние в зоне специальной военной операции — лишь ее часть, заявил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в видеообращении к участникам всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук ДНК России" в Сочи.Кириенко добавил, что сейчас существует линия фронта прямого столкновения, а также противостояние экономическое, информационное и цифрологическое."Но, может быть, самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентоспособность образов будущего", — отметил замруководителя администрации президента.По его словам, будущее тесно связано с развитием молодежи и спроектировать его нужно уже сегодня, так как во всем мире ведется борьба прежде всего за молодое поколение.На встрече под управлением общества "Знание" эксперты, политики и педагоги обсуждают вопросы развития образования в России.

https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957564.html

россия

сочи

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, россия, сочи, украина