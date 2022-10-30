https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом - РИА Новости, 30.10.2022
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом
Против России ведется война широким фронтом и противостояние в зоне специальной военной операции — лишь ее часть, заявил замруководителя администрации... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:01
2022-10-30T21:01
2022-10-30T23:35
сергей кириенко
россия
сочи
украина
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СОЧИ, 30 окт — РИА Новости. Против России ведется война широким фронтом и противостояние в зоне специальной военной операции — лишь ее часть, заявил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в видеообращении к участникам всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук ДНК России" в Сочи.Кириенко добавил, что сейчас существует линия фронта прямого столкновения, а также противостояние экономическое, информационное и цифрологическое."Но, может быть, самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентоспособность образов будущего", — отметил замруководителя администрации президента.По его словам, будущее тесно связано с развитием молодежи и спроектировать его нужно уже сегодня, так как во всем мире ведется борьба прежде всего за молодое поколение.На встрече под управлением общества "Знание" эксперты, политики и педагоги обсуждают вопросы развития образования в России.
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, россия, сочи, украина
Сергей Кириенко, Россия, Сочи, Украина
21:01 30.10.2022 (обновлено: 23:35 30.10.2022)
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом
Кириенко назвал противостояние на Украине частью войны против России
СОЧИ, 30 окт — РИА Новости. Против России ведется война широким фронтом и противостояние в зоне специальной военной операции — лишь ее часть, заявил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в видеообращении к участникам всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук ДНК России" в Сочи.
"Для меня совершено очевидно, что против России ведется именно война, война широким фронтом. И противостояние в зоне специальной военной операции — это только часть войны", — подчеркнул он.
Кириенко добавил, что сейчас существует линия фронта прямого столкновения, а также противостояние экономическое, информационное и цифрологическое.
"Но, может быть, самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентоспособность образов будущего", — отметил замруководителя администрации президента.
По его словам, будущее тесно связано с развитием молодежи и спроектировать его нужно уже сегодня, так как во всем мире ведется борьба прежде всего за молодое поколение.
На встрече под управлением общества "Знание" эксперты, политики и педагоги обсуждают вопросы развития образования в России.