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В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу" - РИА Новости, 30.10.2022
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В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу"
В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу" - РИА Новости, 30.10.2022
В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу"
Высокая инфляция застала многие страны Запада врасплох, пишет британский журнал The Economist. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T01:15
2022-10-30T01:15
россия
сша
европа
мвф
федеральная резервная система сша
владимир путин
инфляция
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высокая инфляция застала многие страны Запада врасплох, пишет британский журнал The Economist.Однако, как отмечается в публикации, "ее (инфляции – Прим. ред.) отказ уходить все равно поражает больше".The Economist называет причины сложившейся ситуации. Прежде всего, виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США. Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020-го о том, что за каждый из последующих двух лет цены вырастут менее, чем на 2%. В еще более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит всего 2,6%, тогда как цены уже росли более чем на 5% в год. МВФ в своих прогнозах тоже неоднократно грубо недооценивал темпы инфляции.Второй причиной называется сильный рост зарплат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями, а также отсутствием или наличием застоя на рынке труда. Чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица — ниже зарплаты. "Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", - утверждает The Economist.В качестве третьего фактора фигурируют инфляционные ожидания. Представления людей о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет серьезную роль в формировании таких убеждений, это поможет объяснить устойчивую инфляцию.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сша, европа, мвф, федеральная резервная система сша, владимир путин, инфляция, в мире
Россия, США, Европа, МВФ, Федеральная резервная система США, Владимир Путин, Инфляция, В мире
01:15 30.10.2022
 
В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу"

Economist: высокая инфляция застала врасплох страны Запада, которые ошиблись в прогнозах

© AP Photo / Thanassis StavrakisПолотенца в виде банкнот евро
Полотенца в виде банкнот евро - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Полотенца в виде банкнот евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высокая инфляция застала многие страны Запада врасплох, пишет британский журнал The Economist.
Однако, как отмечается в публикации, "ее (инфляции – Прим. ред.) отказ уходить все равно поражает больше".
The Economist называет причины сложившейся ситуации. Прежде всего, виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США. Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020-го о том, что за каждый из последующих двух лет цены вырастут менее, чем на 2%. В еще более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит всего 2,6%, тогда как цены уже росли более чем на 5% в год. МВФ в своих прогнозах тоже неоднократно грубо недооценивал темпы инфляции.
Второй причиной называется сильный рост зарплат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями, а также отсутствием или наличием застоя на рынке труда. Чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица — ниже зарплаты. "Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", - утверждает The Economist.
В качестве третьего фактора фигурируют инфляционные ожидания. Представления людей о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет серьезную роль в формировании таких убеждений, это поможет объяснить устойчивую инфляцию.
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:23
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАЕвропаМВФФедеральная резервная система СШАВладимир ПутинИнфляцияВ мире
 
 
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