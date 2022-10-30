В Британии рассказали, как Запад "сел в лужу"
Economist: высокая инфляция застала врасплох страны Запада, которые ошиблись в прогнозах
© AP Photo / Thanassis StavrakisПолотенца в виде банкнот евро
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Полотенца в виде банкнот евро. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высокая инфляция застала многие страны Запада врасплох, пишет британский журнал The Economist.
Однако, как отмечается в публикации, "ее (инфляции – Прим. ред.) отказ уходить все равно поражает больше".
The Economist называет причины сложившейся ситуации. Прежде всего, виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США. Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020-го о том, что за каждый из последующих двух лет цены вырастут менее, чем на 2%. В еще более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит всего 2,6%, тогда как цены уже росли более чем на 5% в год. МВФ в своих прогнозах тоже неоднократно грубо недооценивал темпы инфляции.
Второй причиной называется сильный рост зарплат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями, а также отсутствием или наличием застоя на рынке труда. Чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица — ниже зарплаты. "Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", - утверждает The Economist.
В качестве третьего фактора фигурируют инфляционные ожидания. Представления людей о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет серьезную роль в формировании таких убеждений, это поможет объяснить устойчивую инфляцию.
27 октября, 10:23Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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