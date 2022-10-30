Рейтинг@Mail.ru
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/gaiti-1827957319.html
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику - РИА Новости, 30.10.2022
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:56
2022-10-30T20:56
гаити
жовенель моиз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_e7d88819cf6530218a45c41b1269bdae.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.Гаити, одна из беднейших стран мира на протяжении десятилетий, переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20221021/gaiti-1825750451.html
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2584:1938_1920x0_80_0_0_44cf4964b0e6f6ed240074f5ed6d2bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гаити, жовенель моиз, в мире
Гаити, Жовенель Моиз, В мире
20:56 30.10.2022
 
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику

Посол Гаити в США Эдмонд призвал ввести войска в республику из-за угрозы захвата власти

© AP Photo / Matias DelacroixПорт-о-Пренс, Гаити
Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.
"Важно... убедиться, что мы обезвредили вооруженные банды, поскольку, если мы срочно этого не сделаем, захватить всю страну для них - вопрос времени. Это не в интересах наших ближайших соседей, если мы позволим этому случиться", - заявил Эдмонд в интервью газете Guardian.
Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.
Гаити, одна из беднейших стран мира на протяжении десятилетий, переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:27
СБ ООН ввел санкции против группировок, угрожающих безопасности Гаити
 
ГаитиЖовенель МоизВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала