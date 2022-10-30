https://ria.ru/20221030/gaiti-1827957319.html

Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику

Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику - РИА Новости, 30.10.2022

Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:56

2022-10-30T20:56

2022-10-30T20:56

гаити

жовенель моиз

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.Гаити, одна из беднейших стран мира на протяжении десятилетий, переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20221021/gaiti-1825750451.html

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гаити, жовенель моиз, в мире