Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику
Посол Гаити в США Эдмонд призвал ввести войска в республику из-за угрозы захвата власти
© AP Photo / Matias DelacroixПорт-о-Пренс, Гаити
© AP Photo / Matias Delacroix
Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.
"Важно... убедиться, что мы обезвредили вооруженные банды, поскольку, если мы срочно этого не сделаем, захватить всю страну для них - вопрос времени. Это не в интересах наших ближайших соседей, если мы позволим этому случиться", - заявил Эдмонд в интервью газете Guardian.
Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.
Гаити, одна из беднейших стран мира на протяжении десятилетий, переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.