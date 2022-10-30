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Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 30.10.2022
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:48
2022-10-30T14:08
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Александр Волга."Сегодня (украинские. — Прим. ред.) боевики &lt;...&gt; нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии", — говорится в записи.Администрация пообещала восстановить подачу энергии в ближайшее время.Рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра расположена Запорожская АЭС — крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она контролируется российскими военными и управляется специалистами "Росатома".Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и территорию АЭС.
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энергодар
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энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
11:48 30.10.2022 (обновлено: 14:08 30.10.2022)
 
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре

Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Александр Волга.
"Сегодня (украинские. — Прим. ред.) боевики <...> нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии", — говорится в записи.
Администрация пообещала восстановить подачу энергии в ближайшее время.
Рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра расположена Запорожская АЭС — крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она контролируется российскими военными и управляется специалистами "Росатома".
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и территорию АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская область
 
 
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