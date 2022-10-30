https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html

Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре

Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 30.10.2022

Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре

Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:48

2022-10-30T11:48

2022-10-30T14:08

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Александр Волга."Сегодня (украинские. — Прим. ред.) боевики <...> нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии", — говорится в записи.Администрация пообещала восстановить подачу энергии в ближайшее время.Рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра расположена Запорожская АЭС — крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она контролируется российскими военными и управляется специалистами "Росатома".Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и территорию АЭС.

https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская область