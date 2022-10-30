https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 30.10.2022
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:48
2022-10-30T11:48
2022-10-30T14:08
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e08a0369473688a70d79d079c63d.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Александр Волга."Сегодня (украинские. — Прим. ред.) боевики <...> нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии", — говорится в записи.Администрация пообещала восстановить подачу энергии в ближайшее время.Рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра расположена Запорожская АЭС — крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она контролируется российскими военными и управляется специалистами "Росатома".Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и территорию АЭС.
https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fbc8272cf37fd79b06e9eddbf2c7bdde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
11:48 30.10.2022 (обновлено: 14:08 30.10.2022)
Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре