https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827937338.html

В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии

В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии - РИА Новости, 30.10.2022

В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии

Графики почасового отключения электроэнергии вводят в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:41

2022-10-30T18:41

2022-10-30T18:43

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Графики почасового отключения электроэнергии вводят в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827901660.html

киев

полтавская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, полтавская область, украина