Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827937338.html
В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии
В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии - РИА Новости, 30.10.2022
В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии
Графики почасового отключения электроэнергии вводят в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:41
2022-10-30T18:43
в мире
киев
полтавская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Графики почасового отключения электроэнергии вводят в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827901660.html
киев
полтавская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, полтавская область, украина
В мире, Киев, Полтавская область, Украина
18:41 30.10.2022 (обновлено: 18:43 30.10.2022)
 
В Полтавской области вводят графики почасового отключения электроэнергии

Глава полтавской ОВА Лунин: Полтавщина вводит графики почасового отключения электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Графики почасового отключения электроэнергии вводят в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Полтавщина внедряет графики почасового отключения. Область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 15:13Специальная военная операция на Украине
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
 
В миреКиевПолтавская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала