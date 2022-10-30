Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
Житомирским предприятиям рекомендовали оптимизировать графики работы для экономии энергии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Для снижения нагрузки на энергосистему предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать график работы, чтобы максимально уменьшить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 и особенно в пиковые часы – с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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