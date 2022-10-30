Рейтинг@Mail.ru
Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827905727.html
Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию - РИА Новости, 30.10.2022
Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:42
2022-10-30T15:42
специальная военная операция на украине
житомирская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_43b02292f44630014ac96bfa6a309c6d.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221024/zima-1826379412.html
житомирская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_4705a2b49a19a74785401581b2276dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
житомирская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Украина, В мире
15:42 30.10.2022
 
Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию

Житомирским предприятиям рекомендовали оптимизировать графики работы для экономии энергии

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Для снижения нагрузки на энергосистему предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать график работы, чтобы максимально уменьшить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 и особенно в пиковые часы – с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 19:46
Глава "Нафтогаза" спрогнозировал "худшую зиму" в истории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала