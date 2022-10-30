https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827905727.html

Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию

Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию - РИА Новости, 30.10.2022

Житомирские власти рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию

Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:42

2022-10-30T15:42

2022-10-30T15:42

специальная военная операция на украине

житомирская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предприятиям и организациям в Житомирской области на Украине рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономия электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221024/zima-1826379412.html

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житомирская область, украина, в мире