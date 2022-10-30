https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827901660.html
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели - РИА Новости, 30.10.2022
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
Отключения электроэнергии начнутся в Харьковской области с понедельника, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:13
2022-10-30T15:13
2022-10-30T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отключения электроэнергии начнутся в Харьковской области с понедельника, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00 (с 8.00 до 23.00 мск)", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/elektrichestvo-1827773183.html
https://ria.ru/20221028/ogranicheniya-1827621583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:13 30.10.2022 (обновлено: 18:42 30.10.2022)
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
Глава харьковской ОВА Синегубов: с понедельника в регионе начнут отключать электроэнергию