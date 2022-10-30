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Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827901660.html
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели - РИА Новости, 30.10.2022
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели
Отключения электроэнергии начнутся в Харьковской области с понедельника, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:13
2022-10-30T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отключения электроэнергии начнутся в Харьковской области с понедельника, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00 (с 8.00 до 23.00 мск)", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/elektrichestvo-1827773183.html
https://ria.ru/20221028/ogranicheniya-1827621583.html
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в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
15:13 30.10.2022 (обновлено: 18:42 30.10.2022)
 
Харьковские власти планируют отключать свет со следующей недели

Глава харьковской ОВА Синегубов: с понедельника в регионе начнут отключать электроэнергию

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отключения электроэнергии начнутся в Харьковской области с понедельника, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00 (с 8.00 до 23.00 мск)", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 16:32
"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:04Специальная военная операция на Украине
В Киевской области введут чрезвычайные ограничения в сфере энергетики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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