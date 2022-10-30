https://ria.ru/20221030/dtp-1827966117.html

В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл

В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл - РИА Новости, 30.10.2022

В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл

Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:01

2022-10-30T22:01

2022-10-30T22:03

происшествия

москва

кутузовский проспект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_0:138:2400:1488_1920x0_80_0_0_7dc091c894232ea6c809acb90ace2ba6.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Двенадцать легковых машин, пустой автобус и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве в районе торгового центра "Времена года", предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, кутузовский проспект