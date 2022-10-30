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В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл - РИА Новости, 30.10.2022
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В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл
Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:01
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происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Двенадцать легковых машин, пустой автобус и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве в районе торгового центра "Времена года", предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.
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москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
22:01 30.10.2022 (обновлено: 22:03 30.10.2022)
 
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 12 легковушек, пустой автобус и мотоцикл

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Двенадцать легковых машин, пустой автобус и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве в районе торгового центра "Времена года", предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспект
 
 
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