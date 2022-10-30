https://ria.ru/20221030/dtp-1827966117.html
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл
Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:01
2022-10-30T22:01
2022-10-30T22:03
происшествия
москва
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_0:138:2400:1488_1920x0_80_0_0_7dc091c894232ea6c809acb90ace2ba6.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте в Москве, два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Двенадцать легковых машин, пустой автобус и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве в районе торгового центра "Времена года", предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.
https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_117:0:2285:1626_1920x0_80_0_0_74d005e232fdaacb96da29cc085deaf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
22:01 30.10.2022 (обновлено: 22:03 30.10.2022)
В Москве столкнулись 12 легковушек, автобус и мотоцикл
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 12 легковушек, пустой автобус и мотоцикл