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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/donbass-1827903170.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Яковлевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:23
2022-10-30T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Яковлевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.55 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.00 мск по Яковлевке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221030/energodar-1827895363.html
https://ria.ru/20221030/yasinovataya-1827851171.html
макеевка
зайцево
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в мире, макеевка, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
15:23 30.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Яковлевку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Яковлевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:27Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 13.55 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.00 мск по Яковлевке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пострадавший от обстрелов дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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