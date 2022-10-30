Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 224 боеприпаса
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танки. Выпустив 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в ранее освобожденном Степном.
Представительство зафиксировало в предыдущие сутки 91 обстрел со стороны украинских войск.