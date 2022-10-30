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Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/donbass-1827857253.html
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:28
2022-10-30T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танки. Выпустив 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в ранее освобожденном Степном.Представительство зафиксировало в предыдущие сутки 91 обстрел со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221029/gorlovka-1827794928.html
https://ria.ru/20221030/yasinovataya-1827851171.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:28 30.10.2022
 
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 224 боеприпаса

Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танки. Выпустив 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 18:49Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в ранее освобожденном Степном.
Представительство зафиксировало в предыдущие сутки 91 обстрел со стороны украинских войск.
Пострадавший от обстрелов дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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