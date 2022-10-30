https://ria.ru/20221030/donbass-1827857253.html

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:28

2022-10-30T09:28

2022-10-30T09:28

специальная военная операция на украине

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донецк

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 224 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танки. Выпустив 224 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в ранее освобожденном Степном.Представительство зафиксировало в предыдущие сутки 91 обстрел со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221029/gorlovka-1827794928.html

https://ria.ru/20221030/yasinovataya-1827851171.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк