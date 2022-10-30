https://ria.ru/20221030/covid-19-1827872485.html
В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 730 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:07
2022-10-30T11:07
2022-10-30T11:07
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 730 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 730, госпитализированы 109 человек, выздоровели 594 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 759 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 230 288 случаев коронавируса, выздоровели 3 039 328 человека, умерли 46 608 человек.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 730 случаев COVID-19