https://ria.ru/20221030/covid-19-1827872485.html

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 730 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:07

2022-10-30T11:07

2022-10-30T11:07

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 730 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 730, госпитализированы 109 человек, выздоровели 594 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 759 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 230 288 случаев коронавируса, выздоровели 3 039 328 человека, умерли 46 608 человек.

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество