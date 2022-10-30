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В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me - РИА Новости, 30.10.2022
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В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me
В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me - РИА Новости, 30.10.2022
В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me
Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзора заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:19
2022-10-30T07:50
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзора заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства.В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры. Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время исключена. Затем домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но еще некоторое время был недоступен.
https://ria.ru/20221030/telegram-1827828228.html
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россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
00:19 30.10.2022 (обновлено: 07:50 30.10.2022)
 
В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me

Генпрокуратура России не направляла в Роскомнадзор требование блокировать домен t.me

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзора заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", - говорится в сообщении.
В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры.
Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время исключена. Затем домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но еще некоторое время был недоступен.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
00:01
Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов
 
РоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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