https://ria.ru/20221030/blokirovka-1827830373.html

В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me

В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me - РИА Новости, 30.10.2022

В Генпрокуратуре заявили, что не требовали блокировки домена t.me

Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзора заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:19

2022-10-30T00:19

2022-10-30T07:50

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Генпрокуратура не требовала от Роскомнадзора заблокировать домен t.me, сообщили в пресс-службе ведомства.В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры. Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время исключена. Затем домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но еще некоторое время был недоступен.

https://ria.ru/20221030/telegram-1827828228.html

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)