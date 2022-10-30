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СМИ: в Чехии травят детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: в Чехии травят детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России
СМИ: в Чехии травят детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Чехии травят детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России
В Чехии дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией, при этом в стране они являются потенциальным объектом травли, так как "хуже говорят по-чешски и... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T01:09
2022-10-30T02:46
в мире
чехия
украина
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Чехии дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией, при этом в стране они являются потенциальным объектом травли, так как "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", пишет издание Aktuálně.cz."Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю", - говорится в статье. О проблеме в соцсетях заявил староста чешского поселка Тетин Матей Главаты, при этом таких историй, по его словам, "много", и нередко дело "даже доходит до физической расправы".В качестве примера Aktuálně.cz приводит историю мальчика, который вместе с братом и матерью оказался в Чехии и в сентябре этого года и столкнулся с травлей со стороны одноклассников, когда пошел в начальную школу."Но это не единичный случай. В последнее время в социальных сетях распространяется история из начальной школы, которая находится в городе Лазне-Белоград. Там местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату", - утверждает издание.Кроме того, в одном из поселков на востоке Чехии одноклассники напали на сына украинской беженки, который ходит во второй класс в одной из местных школ, "наплевав ему в тетрадь"."Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а, прежде всего, в ненависти их родителей, которые передают ее своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, даже не понимая, что это проблема", — заявляет Главаты.Как считают эксперты, украинские дети — потенциальный объект травли, "как и, например, цыгане", а причина в основном заключается в том, что они "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", резюмирует Aktuálně.cz.Как ранее заявил чешский премьер Петр Фиала, Прага с февраля предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html
https://ria.ru/20221027/chekhiya-1827255788.html
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в мире, чехия, украина
В мире, Чехия, Украина
01:09 30.10.2022 (обновлено: 02:46 30.10.2022)
 
СМИ: в Чехии травят детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России

Aktuálně.cz: дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией в школах в Чехии

© Радио Sputnik Светлана ЕрёминаВид на Пражский град
Вид на Пражский град - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
Вид на Пражский град. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Чехии дети украинских беженцев сталкиваются с дискриминацией, при этом в стране они являются потенциальным объектом травли, так как "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", пишет издание Aktuálně.cz.
"Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю", - говорится в статье. О проблеме в соцсетях заявил староста чешского поселка Тетин Матей Главаты, при этом таких историй, по его словам, "много", и нередко дело "даже доходит до физической расправы".
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В качестве примера Aktuálně.cz приводит историю мальчика, который вместе с братом и матерью оказался в Чехии и в сентябре этого года и столкнулся с травлей со стороны одноклассников, когда пошел в начальную школу.
"Но это не единичный случай. В последнее время в социальных сетях распространяется история из начальной школы, которая находится в городе Лазне-Белоград. Там местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату", - утверждает издание.
Кроме того, в одном из поселков на востоке Чехии одноклассники напали на сына украинской беженки, который ходит во второй класс в одной из местных школ, "наплевав ему в тетрадь".
"Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а, прежде всего, в ненависти их родителей, которые передают ее своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, даже не понимая, что это проблема", — заявляет Главаты.
Как считают эксперты, украинские дети — потенциальный объект травли, "как и, например, цыгане", а причина в основном заключается в том, что они "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", резюмирует Aktuálně.cz.
Как ранее заявил чешский премьер Петр Фиала, Прага с февраля предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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