17:18 30.10.2022 (обновлено: 18:12 30.10.2022)
В США рассказали, как частные компании исправляют провалы Байдена
NYP: топ-менеджерам Уолл-стрит пришлось исправлять ошибки Байдена в Саудовской Аравии
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Финансисты Уолл-стрит вынуждены заниматься дипломатией вместо администрации Байдена, сообщает автор New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на собственные источники.
По его словам, топ-менеджерам крупных финансовых компаний приходится в срочном порядке налаживать отношения с Саудовской Аравией, так как это не удалось команде американского президента. Делать это им пришлось на полях конференции Института Future Investment Initiative, известного как "Давос в пустыне".
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"Некоторые из топ-менеджеров Уолл-стрит провели последнюю неделю с дипломатической миссией в Саудовской Аравии. Разумеется, это не преподносилось как дипломатия. <...> Люди, разбирающиеся в этом вопросе, говорят мне, что истинная цель, с которой так много топ-менеджеров посетило конференцию, заключалась в том, чтобы добиться перемирия между саудовцами и администрацией Байдена. Продолжающаяся очень публичная воинственность между двумя давними союзниками вредна для бизнеса как руководителей, так и США", — рассказал Гаспарино.
По его словам, американская администрация не решилась на какие-либо реальные действия, чтобы убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить поставки топлива. При этом встреча Джо Байдена с бин Салманом вызвала противоположный эффект — ОПЕК объявила о снижении добычи нефти.
"Жирные коты, поехавшие в Эр-Рияд (Джейми Даймон из JP Morgan, Дэвид Соломон из Goldman Sachs, представители крупных компаний, занимающихся частными инвестициями и управлением финансами), также говорят, что мир полон "плохих парней". Саудовцы, вероятно, лучшие — и наиболее стратегически важные — из них. Это геополитическая реальность, с которой согласилась администрация Трампа и предыдущие президенты, но прогрессивные фанатики, которые в настоящее время возглавляют команду Байдена, этого не сделают", — посетовал Гаспарино.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.