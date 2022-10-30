https://ria.ru/20221030/bayden-1827922970.html

В США рассказали, как частные компании исправляют провалы Байдена

В США рассказали, как частные компании исправляют провалы Байдена - РИА Новости, 30.10.2022

В США рассказали, как частные компании исправляют провалы Байдена

Финансисты Уолл-стрит вынуждены заниматься дипломатией вместо администрации Байдена, сообщает автор New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на собственные... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:18

2022-10-30T17:18

2022-10-30T18:12

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Финансисты Уолл-стрит вынуждены заниматься дипломатией вместо администрации Байдена, сообщает автор New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на собственные источники.По его словам, топ-менеджерам крупных финансовых компаний приходится в срочном порядке налаживать отношения с Саудовской Аравией, так как это не удалось команде американского президента. Делать это им пришлось на полях конференции Института Future Investment Initiative, известного как "Давос в пустыне"."Некоторые из топ-менеджеров Уолл-стрит провели последнюю неделю с дипломатической миссией в Саудовской Аравии. Разумеется, это не преподносилось как дипломатия. <...> Люди, разбирающиеся в этом вопросе, говорят мне, что истинная цель, с которой так много топ-менеджеров посетило конференцию, заключалась в том, чтобы добиться перемирия между саудовцами и администрацией Байдена. Продолжающаяся очень публичная воинственность между двумя давними союзниками вредна для бизнеса как руководителей, так и США", — рассказал Гаспарино.По его словам, американская администрация не решилась на какие-либо реальные действия, чтобы убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить поставки топлива. При этом встреча Джо Байдена с бин Салманом вызвала противоположный эффект — ОПЕК объявила о снижении добычи нефти.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.

https://ria.ru/20221030/bayden-1827841052.html

https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, евросоюз, опек, goldman sachs, в мире