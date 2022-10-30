https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022

Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:34

2022-10-30T09:34

2022-10-30T09:34

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность эффективного функционирования отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.Президент России заметил, что перед сотрудниками отрасли стоят серьезные задачи: масштабная модернизация, расширение рынка услуг, внедрение современных схем и обеспечение безопасности перевозок. Также он отметил необходимость создания условий для привлечения молодых специалистов.Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20221020/transport-1825502423.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, россия