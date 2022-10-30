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Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
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Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:34
2022-10-30T09:34
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность эффективного функционирования отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.Президент России заметил, что перед сотрудниками отрасли стоят серьезные задачи: масштабная модернизация, расширение рынка услуг, внедрение современных схем и обеспечение безопасности перевозок. Также он отметил необходимость создания условий для привлечения молодых специалистов.Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
09:34 30.10.2022
 
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Президент Путин отметил важность эффективного функционирования автомобильной отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность эффективного функционирования отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.
Президент России заметил, что перед сотрудниками отрасли стоят серьезные задачи: масштабная модернизация, расширение рынка услуг, внедрение современных схем и обеспечение безопасности перевозок. Также он отметил необходимость создания условий для привлечения молодых специалистов.
Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.
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