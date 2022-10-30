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Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении
Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:30
2022-10-30T14:30
2022-10-30T16:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html
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Минобороны РФ об успешном наступлении ВС РФ на Южно-Донецком направлении
Успешное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении и удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове: главное из брифинга МО РФ
2022-10-30T14:30
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины
14:30 30.10.2022 (обновлено: 16:18 30.10.2022)
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении
Минобороны сообщило об отражении семи украинских атак на Купянском направлении