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Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/ataki-1827895683.html
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении
Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:30
2022-10-30T16:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html
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Минобороны РФ об успешном наступлении ВС РФ на Южно-Донецком направлении
Успешное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении и удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове: главное из брифинга МО РФ
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины
14:30 30.10.2022 (обновлено: 16:18 30.10.2022)
 
Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении

Минобороны сообщило об отражении семи украинских атак на Купянском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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