https://ria.ru/20221030/ataki-1827895683.html

Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении

Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 30.10.2022

Российские военные отразили украинские атаки на Купянском направлении

Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:30

2022-10-30T14:30

2022-10-30T16:18

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об успешном наступлении ВС РФ на Южно-Донецком направлении Успешное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении и удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове: главное из брифинга МО РФ 2022-10-30T14:30 true PT5M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины