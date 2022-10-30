https://ria.ru/20221030/alabay-1827913151.html

В Туркмении выбрали самого отважного алабая

В Туркмении выбрали самого отважного алабая - РИА Новости, 30.10.2022

В Туркмении выбрали самого отважного алабая

Жюри в Ашхабаде выбрало самого отважного алабая Туркмении - в этом году такого звания удостоился пес по кличке Гонурхан, принадлежащий МВД; представителям... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:42

2022-10-30T16:42

2022-10-30T16:42

в мире

сердар бердымухамедов

туркмения

ашхабад

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АШХАБАД, 30 окт - РИА Новости. Жюри в Ашхабаде выбрало самого отважного алабая Туркмении - в этом году такого звания удостоился пес по кличке Гонурхан, принадлежащий МВД; представителям министерства вручили главный приз президента – ключи от автомобиля Toyota Camry, сообщает Государственное информационное агентство ТДХ.В воскресенье в комплексе Международной ассоциации "Туркменские алабаи" в Ашхабаде состоялись торжества в честь Праздника туркменского алабая, там же прошла финальная часть конкурса "Отважный алабай года". Гонурхан, чья кличка переводится как "Коричневый хан", был удостоен специальной медали, переходящего кубка и диплома. Кроме того, ценными подарками от имени главы государства награждены победители конкурса по художественному воплощению образа этих домашних животных в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также в печатной продукции, на фотоснимках и в телесюжетах."Праздник туркменского алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году его впервые отметили вместе с национальным праздником ахалтекинского скакуна в апреле. А в нынешнем году, согласно указу президента, он впервые отмечается как отдельный праздник", - отмечается в сообщении.Туркменские алабаи наряду с ахалтекинскими конями считаются национальным достоянием туркменского народа. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию "Туркменские алабаи" и Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства.

https://ria.ru/20190914/1558683072.html

https://ria.ru/20171031/1507877240.html

туркмения

ашхабад

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сердар бердымухамедов , туркмения, ашхабад