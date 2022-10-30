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В Туркмении выбрали самого отважного алабая - РИА Новости, 30.10.2022
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В Туркмении выбрали самого отважного алабая
В Туркмении выбрали самого отважного алабая - РИА Новости, 30.10.2022
В Туркмении выбрали самого отважного алабая
Жюри в Ашхабаде выбрало самого отважного алабая Туркмении - в этом году такого звания удостоился пес по кличке Гонурхан, принадлежащий МВД; представителям... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:42
2022-10-30T16:42
в мире
сердар бердымухамедов
туркмения
ашхабад
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АШХАБАД, 30 окт - РИА Новости. Жюри в Ашхабаде выбрало самого отважного алабая Туркмении - в этом году такого звания удостоился пес по кличке Гонурхан, принадлежащий МВД; представителям министерства вручили главный приз президента – ключи от автомобиля Toyota Camry, сообщает Государственное информационное агентство ТДХ.В воскресенье в комплексе Международной ассоциации "Туркменские алабаи" в Ашхабаде состоялись торжества в честь Праздника туркменского алабая, там же прошла финальная часть конкурса "Отважный алабай года". Гонурхан, чья кличка переводится как "Коричневый хан", был удостоен специальной медали, переходящего кубка и диплома. Кроме того, ценными подарками от имени главы государства награждены победители конкурса по художественному воплощению образа этих домашних животных в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также в печатной продукции, на фотоснимках и в телесюжетах."Праздник туркменского алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году его впервые отметили вместе с национальным праздником ахалтекинского скакуна в апреле. А в нынешнем году, согласно указу президента, он впервые отмечается как отдельный праздник", - отмечается в сообщении.Туркменские алабаи наряду с ахалтекинскими конями считаются национальным достоянием туркменского народа. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию "Туркменские алабаи" и Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства.
https://ria.ru/20190914/1558683072.html
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в мире, сердар бердымухамедов , туркмения, ашхабад
В мире, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Ашхабад
16:42 30.10.2022
 
В Туркмении выбрали самого отважного алабая

В Туркмении выбрали самого отважного алабая, им стал "Коричневый хан" от МВД

© Фото : TDH Церемония награждения победителей конкурса "Ýylyň türkmen edermen alabaýy"
Церемония награждения победителей конкурса Ýylyň türkmen edermen alabaýy - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : TDH
Церемония награждения победителей конкурса "Ýylyň türkmen edermen alabaýy"
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 30 окт - РИА Новости. Жюри в Ашхабаде выбрало самого отважного алабая Туркмении - в этом году такого звания удостоился пес по кличке Гонурхан, принадлежащий МВД; представителям министерства вручили главный приз президента – ключи от автомобиля Toyota Camry, сообщает Государственное информационное агентство ТДХ.
В воскресенье в комплексе Международной ассоциации "Туркменские алабаи" в Ашхабаде состоялись торжества в честь Праздника туркменского алабая, там же прошла финальная часть конкурса "Отважный алабай года". Гонурхан, чья кличка переводится как "Коричневый хан", был удостоен специальной медали, переходящего кубка и диплома. Кроме того, ценными подарками от имени главы государства награждены победители конкурса по художественному воплощению образа этих домашних животных в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также в печатной продукции, на фотоснимках и в телесюжетах.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 14.09.2019
14 сентября 2019, 07:01
Президент Туркмении написал книгу об алабаях
"Праздник туркменского алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году его впервые отметили вместе с национальным праздником ахалтекинского скакуна в апреле. А в нынешнем году, согласно указу президента, он впервые отмечается как отдельный праздник", - отмечается в сообщении.
Туркменские алабаи наряду с ахалтекинскими конями считаются национальным достоянием туркменского народа. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию "Туркменские алабаи" и Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства.
Собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) на выставке собак Добрый мир-2017. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2017
31 октября 2017, 09:01
В Туркмении установят монумент алабаю
 
В миреСердар БердымухамедовТуркменияАшхабад
 
 
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