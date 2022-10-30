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Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе - РИА Новости, 30.10.2022
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Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе - РИА Новости, 30.10.2022
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:07
2022-10-30T17:59
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье."В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Задержаны три организатора манифестации.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/kishinev-1827916322.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
17:07 30.10.2022 (обновлено: 17:59 30.10.2022)
 
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе

Оппозиционная партия "Шор": в акции в Кишиневе участвуют более 65 тысяч протестующих

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Молдове
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Молдове
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье.
"В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.
Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Задержаны три организатора манифестации.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Участники акции протеста оппозиции закидали яйцами машины, оцепившие улицу в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
16:41
Протестующие в Кишиневе забросали полицию яйцами
 
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