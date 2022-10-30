https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827920750.html
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе - РИА Новости, 30.10.2022
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:07
2022-10-30T17:07
2022-10-30T17:59
в мире
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928476_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8fb8004e9e030f7fccc1477e1a9ce6f.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье."В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Задержаны три организатора манифестации.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/kishinev-1827916322.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928476_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_38932e4218e0d4cec363047fcc0704ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
17:07 30.10.2022 (обновлено: 17:59 30.10.2022)
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
Оппозиционная партия "Шор": в акции в Кишиневе участвуют более 65 тысяч протестующих
КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила
о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье.
"В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.
Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Задержаны три организатора манифестации.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.