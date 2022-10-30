https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827920750.html

Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе

Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе - РИА Новости, 30.10.2022

Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:07

2022-10-30T17:07

2022-10-30T17:59

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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" сообщила о более чем 65 тысячах участников антиправительственной акции в Кишиневе в воскресенье."В сегодняшней акции протеста принимают участие более 65 тысяч протестующих. Полиция перекрыла центральный бульвар на пересечении с улицей Тигина и заставляет людей идти по улице Букурешть, чтобы добраться до правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказались подчиниться, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Задержаны три организатора манифестации.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221030/kishinev-1827916322.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев