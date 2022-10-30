https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827912370.html

Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева

Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 30.10.2022

Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева

Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:24

2022-10-30T16:24

2022-10-30T17:19

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молдавия

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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и начинают шествие, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты намерены пройти в сторону главной площади молдавской столицы, требуя отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент."Правящий режим в лице президента, премьера, лидеров партии "Действие и солидарность" две недели не позволяют людям выйти на площадь Великого национального собрания, постоянно чинят препоны, выстраивают против мирных манифестантов кордоны полиции, спецназа, задерживают манифестантов, демонтируют палаточные городки. Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя", - сказал РИА Новости перед началом шествия один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, молдавия