https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827912370.html
Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева
Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 30.10.2022
Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:24
2022-10-30T16:24
2022-10-30T17:19
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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и начинают шествие, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты намерены пройти в сторону главной площади молдавской столицы, требуя отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент."Правящий режим в лице президента, премьера, лидеров партии "Действие и солидарность" две недели не позволяют людям выйти на площадь Великого национального собрания, постоянно чинят препоны, выстраивают против мирных манифестантов кордоны полиции, спецназа, задерживают манифестантов, демонтируют палаточные городки. Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя", - сказал РИА Новости перед началом шествия один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протест оппозиции в центре Кишинева
Молдавская оппозиция проводит новую акцию протеста в центре Кишиневе
2022-10-30T16:24
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
16:24 30.10.2022 (обновлено: 17:19 30.10.2022)
Оппозиция начала массовую акцию протеста в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной партии "Шор" начали массовую акцию протеста в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и начинают шествие, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты намерены пройти в сторону главной площади молдавской столицы, требуя отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.
"Правящий режим в лице президента, премьера, лидеров партии "Действие и солидарность" две недели не позволяют людям выйти на площадь Великого национального собрания, постоянно чинят препоны, выстраивают против мирных манифестантов кордоны полиции, спецназа, задерживают манифестантов, демонтируют палаточные городки. Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя", - сказал РИА Новости перед началом шествия один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.