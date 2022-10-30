https://ria.ru/20221030/afganistan-1827887849.html

В Афганистане десятки студенток вышли на протест

В Афганистане десятки студенток вышли на протест - РИА Новости, 30.10.2022

В Афганистане десятки студенток вышли на протест

Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:18

2022-10-30T13:18

2022-10-30T13:18

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

бадахшан

кабул (город)

кабульский университет

оон

талибан

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КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.Ранее в этом месяце афганские женщины провели акцию протеста перед воротами Кабульского университета из-за отчисления студенток.По словам студенток университета в Бадахшане, они решили выйти на демонстрацию после того, как талибы (движение "Талибан"*) не пустили нескольких девушек в учебное заведение под предлогом отсутствия хиджаба.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221011/prava-1823256504.html

https://ria.ru/20220904/afganistan-1814319940.html

афганистан

бадахшан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, бадахшан, кабул (город), кабульский университет, оон, талибан