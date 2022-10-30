В Афганистане десятки студенток вышли на протест
На северо-востоке Афганистана десятки студенток вышли на протест перед университетом
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины. Архивное фото
КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.
Ранее в этом месяце афганские женщины провели акцию протеста перед воротами Кабульского университета из-за отчисления студенток.
По словам студенток университета в Бадахшане, они решили выйти на демонстрацию после того, как талибы (движение "Талибан"*) не пустили нескольких девушек в учебное заведение под предлогом отсутствия хиджаба.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность