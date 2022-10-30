Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане десятки студенток вышли на протест - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/afganistan-1827887849.html
В Афганистане десятки студенток вышли на протест
В Афганистане десятки студенток вышли на протест - РИА Новости, 30.10.2022
В Афганистане десятки студенток вышли на протест
Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:18
2022-10-30T13:18
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
бадахшан
кабул (город)
кабульский университет
оон
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_695f17bedd10d4df7958455f7ed8a1c7.jpg
КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.Ранее в этом месяце афганские женщины провели акцию протеста перед воротами Кабульского университета из-за отчисления студенток.По словам студенток университета в Бадахшане, они решили выйти на демонстрацию после того, как талибы (движение "Талибан"*) не пустили нескольких девушек в учебное заведение под предлогом отсутствия хиджаба.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221011/prava-1823256504.html
https://ria.ru/20220904/afganistan-1814319940.html
афганистан
бадахшан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96e48c458c802398f7a8b5d223f9dbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, бадахшан, кабул (город), кабульский университет, оон, талибан
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Бадахшан, Кабул (город), Кабульский университет, ООН, Талибан
13:18 30.10.2022
 
В Афганистане десятки студенток вышли на протест

На северо-востоке Афганистана десятки студенток вышли на протест перед университетом

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Десятки студенток в воскресенье утром вышли на протест перед воротами университета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.
Ранее в этом месяце афганские женщины провели акцию протеста перед воротами Кабульского университета из-за отчисления студенток.
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 23:49
США вводят визовые ограничения против талибов из-за ущемления прав женщин
По словам студенток университета в Бадахшане, они решили выйти на демонстрацию после того, как талибы (движение "Талибан"*) не пустили нескольких девушек в учебное заведение под предлогом отсутствия хиджаба.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Женщина в хиджабе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 11:02
Суд в Афганистане объяснил, почему женщины больше не могут быть судьями
 
В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанБадахшанКабул (город)Кабульский университетООНТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала