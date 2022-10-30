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"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования - РИА Новости, 30.10.2022
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"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования
"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования - РИА Новости, 30.10.2022
"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования и регистрации, открыла продажи и возобновила работу... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:27
2022-10-30T17:03
аэрофлот
экономика
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования и регистрации, открыла продажи и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщает перевозчик."Аэрофлот" ранее информировал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября."Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.Пассажирам доступны официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов, продажи билетов открыты, доступна онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".Программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в прежнем режиме. Все накопленные мили за перелеты будут сохранены и начислены в полном объёме. "Основные онлайн-сервисы уже работают, но мы продолжаем адаптацию новой системы, поэтому отдельные услуги будут временно недоступны", - отмечает компания.Мобильное приложение "Аэрофлота" на платформе iOS недоступно. Пользователям мобильных устройств на этой платформе рекомендуется установить ярлык сайта на экран мобильного устройства. Пользователям мобильного приложения на платформе Android нужно установить новую версию приложения.
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аэрофлот, экономика, россия
Аэрофлот, Экономика, Россия
16:27 30.10.2022 (обновлено: 17:03 30.10.2022)
 
"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования

"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования и открыл продажи билетов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования и регистрации, открыла продажи и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" ранее информировал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.
"Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.
Пассажирам доступны официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов, продажи билетов открыты, доступна онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".
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Мобильное приложение "Аэрофлота" на платформе iOS недоступно. Пользователям мобильных устройств на этой платформе рекомендуется установить ярлык сайта на экран мобильного устройства. Пользователям мобильного приложения на платформе Android нужно установить новую версию приложения.
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