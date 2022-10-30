https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827875753.html
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре - РИА Новости, 30.10.2022
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:34
2022-10-30T11:34
2022-10-30T11:34
аэрофлот
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно, говорится в Telegram-канале перевозчика."Продажа билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре "Аэрофлота" уже открыта", - говорится в сообщении.Контакт-центр и офисы продаж приступили к работе в обычном режиме. При этом до середины ноября контакт-центр будет в приоритетном порядке обслуживать пассажиров, запланировавших полет на ближайшие даты: в период до 2 ноября осуществляется обслуживание только пассажиров, которые вылетают в ближайшие 7 дней от даты обращения; в период с 3 ноября - пассажиров, которые вылетают в ближайшие 30 дней от даты обращения."Аэрофлот" ранее сообщал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.
https://ria.ru/20221027/aeroflot-1827154357.html
https://ria.ru/20221026/aeroflot-1827061030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, экономика
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов после перехода на отечественную систему бронирования
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно, говорится в Telegram-канале
перевозчика.
"Продажа билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре "Аэрофлота" уже открыта", - говорится в сообщении.
Контакт-центр и офисы продаж приступили к работе в обычном режиме. При этом до середины ноября контакт-центр будет в приоритетном порядке обслуживать пассажиров, запланировавших полет на ближайшие даты: в период до 2 ноября осуществляется обслуживание только пассажиров, которые вылетают в ближайшие 7 дней от даты обращения; в период с 3 ноября - пассажиров, которые вылетают в ближайшие 30 дней от даты обращения.
"О возобновлении работы онлайн-сервисов мы сообщим сегодня дополнительно. Следите за нашими новостями", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" ранее сообщал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.