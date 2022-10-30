https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827875753.html

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре - РИА Новости, 30.10.2022

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:34

2022-10-30T11:34

2022-10-30T11:34

аэрофлот

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно, говорится в Telegram-канале перевозчика."Продажа билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре "Аэрофлота" уже открыта", - говорится в сообщении.Контакт-центр и офисы продаж приступили к работе в обычном режиме. При этом до середины ноября контакт-центр будет в приоритетном порядке обслуживать пассажиров, запланировавших полет на ближайшие даты: в период до 2 ноября осуществляется обслуживание только пассажиров, которые вылетают в ближайшие 7 дней от даты обращения; в период с 3 ноября - пассажиров, которые вылетают в ближайшие 30 дней от даты обращения."Аэрофлот" ранее сообщал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.

https://ria.ru/20221027/aeroflot-1827154357.html

https://ria.ru/20221026/aeroflot-1827061030.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аэрофлот, экономика