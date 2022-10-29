В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба организации. "Центр "Зотов" — первая в России институция, посвященная конструктивизму", — говорится в пресс-релизе.Расположится он в отреставрированном здании Хлебозавода №5, которое является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения.Его построили в 1931 году, а в 1978 году дали имя Василия Зотова, автора идеи и организатора массового строительства московских фабрик по производству мучных изделий. "Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследований", — поясняют в пресс-службе."Зотов" будет привлекать к участию в своих проектах современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. В музее уверены, что благодаря такому подходу творческое направление приобретет "актуальное звучание, понятное современной аудитории". В Центре будут проходить выставки, кинопоказы, лекции, научная грантовая программа.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба организации.
"Центр "Зотов" — первая в России институция, посвященная конструктивизму", — говорится в пресс-релизе.
Расположится он в отреставрированном здании Хлебозавода №5, которое является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения.
Его построили в 1931 году, а в 1978 году дали имя Василия Зотова, автора идеи и организатора массового строительства московских фабрик по производству мучных изделий.
"Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследований", — поясняют в пресс-службе.
"Зотов" будет привлекать к участию в своих проектах современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. В музее уверены, что благодаря такому подходу творческое направление приобретет "актуальное звучание, понятное современной аудитории".
В Центре будут проходить выставки, кинопоказы, лекции, научная грантовая программа.
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