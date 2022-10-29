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В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 29.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221029/zotov-1827610124.html
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 29.10.2022
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"
В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:20
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба организации. "Центр "Зотов" — первая в России институция, посвященная конструктивизму", — говорится в пресс-релизе.Расположится он в отреставрированном здании Хлебозавода №5, которое является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения.Его построили в 1931 году, а в 1978 году дали имя Василия Зотова, автора идеи и организатора массового строительства московских фабрик по производству мучных изделий. "Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследований", — поясняют в пресс-службе."Зотов" будет привлекать к участию в своих проектах современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. В музее уверены, что благодаря такому подходу творческое направление приобретет "актуальное звучание, понятное современной аудитории". В Центре будут проходить выставки, кинопоказы, лекции, научная грантовая программа.
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новости культуры, музеи, выставки, куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, куда сходить
05:20 29.10.2022 (обновлено: 06:12 29.10.2022)
 
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

Центр изучения конструктивизма "Зотов" откроют в Москве на Хлебозаводе №5 в ноябре

© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"3 этаж центра "Зотов"
3 этаж центра Зотов
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба организации.
"Центр "Зотов" — первая в России институция, посвященная конструктивизму", — говорится в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Фасад здания центра "Зотов"
Фасад здания центра Зотов
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Фасад здания центра "Зотов"
Расположится он в отреставрированном здании Хлебозавода №5, которое является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения.
Его построили в 1931 году, а в 1978 году дали имя Василия Зотова, автора идеи и организатора массового строительства московских фабрик по производству мучных изделий.
"Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследований", — поясняют в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Живописное панно
Живописное панно
1 из 2
Живописное панно
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Фасад здания центра "Зотов"
Фасад здания центра Зотов
2 из 2
Фасад здания центра "Зотов"
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
1 из 2
Живописное панно
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
2 из 2
Фасад здания центра "Зотов"
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
"Зотов" будет привлекать к участию в своих проектах современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. В музее уверены, что благодаря такому подходу творческое направление приобретет "актуальное звучание, понятное современной аудитории".
В Центре будут проходить выставки, кинопоказы, лекции, научная грантовая программа.
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