https://ria.ru/20221029/zotov-1827610124.html

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 29.10.2022

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:20

2022-10-29T05:20

2022-10-29T06:12

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре выставкой "1922. Конструктивизм. Начало" откроется центр "Зотов". В экспозиции — работы из 17 музеев, в том числе из Третьяковки и Музея архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба организации. "Центр "Зотов" — первая в России институция, посвященная конструктивизму", — говорится в пресс-релизе.Расположится он в отреставрированном здании Хлебозавода №5, которое является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения.Его построили в 1931 году, а в 1978 году дали имя Василия Зотова, автора идеи и организатора массового строительства московских фабрик по производству мучных изделий. "Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследований", — поясняют в пресс-службе."Зотов" будет привлекать к участию в своих проектах современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. В музее уверены, что благодаря такому подходу творческое направление приобретет "актуальное звучание, понятное современной аудитории". В Центре будут проходить выставки, кинопоказы, лекции, научная грантовая программа.

https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, куда сходить