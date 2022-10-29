https://ria.ru/20221029/zhurnalisty-1827769593.html

Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ

Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ - РИА Новости, 29.10.2022

Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ

Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко заявил, что в регионе есть проблема из-за нехватки сотрудников печатных СМИ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:01

2022-10-29T16:01

2022-10-29T16:01

донецкая народная республика

союз журналистов россии

виктор петренко

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МОСКВА. 29 окт - РИА Новости. Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко заявил, что в регионе есть проблема из-за нехватки сотрудников печатных СМИ.По его словам, Союз журналистов региона был бы благодарен, если бы из печатных СМИ отправляли корреспондентов в ДНР в командировки."В Донецкой Народной Республике в данный момент работает более 500 журналистов, работников телевидения, радио и факультета журналистики донецкого национального университета", - отметил Петренко.

https://ria.ru/20220927/kherson-1819915717.html

донецкая народная республика

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2022

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донецкая народная республика, союз журналистов россии, виктор петренко