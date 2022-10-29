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Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ - РИА Новости, 29.10.2022
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Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ
Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ - РИА Новости, 29.10.2022
Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ
Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко заявил, что в регионе есть проблема из-за нехватки сотрудников печатных СМИ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:01
2022-10-29T16:01
донецкая народная республика
союз журналистов россии
виктор петренко
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МОСКВА. 29 окт - РИА Новости. Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко заявил, что в регионе есть проблема из-за нехватки сотрудников печатных СМИ.По его словам, Союз журналистов региона был бы благодарен, если бы из печатных СМИ отправляли корреспондентов в ДНР в командировки."В Донецкой Народной Республике в данный момент работает более 500 журналистов, работников телевидения, радио и факультета журналистики донецкого национального университета", - отметил Петренко.
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донецкая народная республика, союз журналистов россии, виктор петренко
Донецкая Народная Республика, Союз журналистов России, Виктор Петренко
16:01 29.10.2022
 
Союз журналистов ДНР сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ

Председатель Союза журналистов ДНР Петренко сообщил о нехватке сотрудников в печатных СМИ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СК России и журналисты в Донецке
Следователь СК России и журналисты в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СК России и журналисты в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 29 окт - РИА Новости. Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко заявил, что в регионе есть проблема из-за нехватки сотрудников печатных СМИ.
"У нас есть проблема в печатных СМИ - у нас нехватка сотрудников. И я попрошу делегатов съезда рассмотреть этот вопрос", - сказал Петренко на XIII съезде СЖР.
По его словам, Союз журналистов региона был бы благодарен, если бы из печатных СМИ отправляли корреспондентов в ДНР в командировки.
"В Донецкой Народной Республике в данный момент работает более 500 журналистов, работников телевидения, радио и факультета журналистики донецкого национального университета", - отметил Петренко.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 20:12
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России
 
Донецкая Народная РеспубликаСоюз журналистов РоссииВиктор Петренко
 
 
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