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В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом - РИА Новости, 29.10.2022
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В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом
В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом - РИА Новости, 29.10.2022
В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:48
2022-10-29T13:48
россия
союз журналистов россии
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке.Глава СЖР отметил, что соглашения, заключенные СЖР с целым рядом профессиональных и общественных организаций, как российских так и иностранных, позволяют вести работу по защите прав и безопасности коллег не только в России, но и за её пределами, оперативно реагировать в случае критических ситуаций, угрожающих их безопасности и свободному выполнению своих профессиональных обязанностей, обмениваться необходимой информацией и оказывать практическую поддержку. По его словам, здесь они работают в тесном контакте с МИД."Началась реализация программы по привлечению в орбиту СЖР российских и иностранных русскоязычных журналистов, живущих и работающих за рубежом, рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке и работают русскоязычные журналисты", - сказал Соловьев на XIII Съезде СЖР.
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россия, союз журналистов россии, общество
Россия, Союз журналистов России, Общество
13:48 29.10.2022
 
В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом

СЖР рассмотрит создание представительств в странах, где издаются СМИ на русском языке

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке.
Глава СЖР отметил, что соглашения, заключенные СЖР с целым рядом профессиональных и общественных организаций, как российских так и иностранных, позволяют вести работу по защите прав и безопасности коллег не только в России, но и за её пределами, оперативно реагировать в случае критических ситуаций, угрожающих их безопасности и свободному выполнению своих профессиональных обязанностей, обмениваться необходимой информацией и оказывать практическую поддержку. По его словам, здесь они работают в тесном контакте с МИД.
"Началась реализация программы по привлечению в орбиту СЖР российских и иностранных русскоязычных журналистов, живущих и работающих за рубежом, рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке и работают русскоязычные журналисты", - сказал Соловьев на XIII Съезде СЖР.
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Глава СЖР назвал запрет ФРГ вещания RT нарушением свободы слова
 
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