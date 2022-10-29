В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом
СЖР рассмотрит создание представительств в странах, где издаются СМИ на русском языке
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке.
Глава СЖР отметил, что соглашения, заключенные СЖР с целым рядом профессиональных и общественных организаций, как российских так и иностранных, позволяют вести работу по защите прав и безопасности коллег не только в России, но и за её пределами, оперативно реагировать в случае критических ситуаций, угрожающих их безопасности и свободному выполнению своих профессиональных обязанностей, обмениваться необходимой информацией и оказывать практическую поддержку. По его словам, здесь они работают в тесном контакте с МИД.
"Началась реализация программы по привлечению в орбиту СЖР российских и иностранных русскоязычных журналистов, живущих и работающих за рубежом, рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке и работают русскоязычные журналисты", - сказал Соловьев на XIII Съезде СЖР.
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