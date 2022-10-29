https://ria.ru/20221029/zhurnalistika-1827750600.html

В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом

В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом - РИА Новости, 29.10.2022

В СЖР рассказали о программе работы с журналистами, работающими за рубежом

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:48

2022-10-29T13:48

2022-10-29T13:48

россия

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке.Глава СЖР отметил, что соглашения, заключенные СЖР с целым рядом профессиональных и общественных организаций, как российских так и иностранных, позволяют вести работу по защите прав и безопасности коллег не только в России, но и за её пределами, оперативно реагировать в случае критических ситуаций, угрожающих их безопасности и свободному выполнению своих профессиональных обязанностей, обмениваться необходимой информацией и оказывать практическую поддержку. По его словам, здесь они работают в тесном контакте с МИД."Началась реализация программы по привлечению в орбиту СЖР российских и иностранных русскоязычных журналистов, живущих и работающих за рубежом, рассматривается вопрос создания представительств Союза в странах, где издаются СМИ на русском языке и работают русскоязычные журналисты", - сказал Соловьев на XIII Съезде СЖР.

https://ria.ru/20220202/veschanie-1770747250.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, союз журналистов россии, общество