Рейтинг@Mail.ru
Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/zdorove-1827698468.html
Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби
Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби - РИА Новости, 29.10.2022
Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби
Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:53
2022-10-29T06:29
здоровье - общество
великобритания
ньюкасл
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786343_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_9fd4c4300dfa7e5e7ddb5ec305db9739.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — отметил Семенов.Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби: птицы с искривленными шеями ходят кругами.
https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html
https://ria.ru/20221021/ssha-1825542987.html
великобритания
ньюкасл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576786343_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_672c9066ecbffbe4774248f8e94a4ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, великобритания, ньюкасл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, здоровье
Здоровье - Общество, Великобритания, Ньюкасл, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Здоровье
03:53 29.10.2022 (обновлено: 06:29 29.10.2022)
 
Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби

Инфекционист Семёнов: вирус, превративший голубей в зомби в Британии, не опасен для людей

© Pixabay / Pixabay License/Peggy_MarcoГолубь
Голубь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Pixabay / Pixabay License/Peggy_Marco
Голубь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — отметил Семенов.
Капля воды - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 08:00Наука
Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.
По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби: птицы с искривленными шеями ходят кругами.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 06:00
СМИ: детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей
 
Здоровье - ОбществоВеликобританияНьюкаслФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала