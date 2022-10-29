https://ria.ru/20221029/zdorove-1827698468.html

Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби

Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби - РИА Новости, 29.10.2022

Инфекционист оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби

Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:53

2022-10-29T03:53

2022-10-29T06:29

здоровье - общество

великобритания

ньюкасл

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

здоровье

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — отметил Семенов.Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби: птицы с искривленными шеями ходят кругами.

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

https://ria.ru/20221021/ssha-1825542987.html

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здоровье - общество, великобритания, ньюкасл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, здоровье