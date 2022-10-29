Киеву не нужна мировая стабильность, заявила Захарова
Захарова: Киеву не нужна мировая стабильность, поэтому он делает все, лишь бы шло оружие
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, поэтому они делают всё, лишь бы им поставляли деньги и оружие, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который, по ее словам, "призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы "зернового коридора".
"Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским", - написала Захарова в своё Telegram-аккаунте, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее в МИД России заявили, что действие "зерновой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.