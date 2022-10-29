https://ria.ru/20221029/zakharova-1827806956.html

Киеву не нужна мировая стабильность, заявила Захарова

Киеву не нужна мировая стабильность, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2022

Киеву не нужна мировая стабильность, заявила Захарова

Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, поэтому они делают всё, лишь бы им поставляли деньги и оружие, заявила в субботу... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:33

2022-10-29T20:33

2022-10-29T20:33

мария захарова

в мире

дмитрий кулеба

россия

киев

севастополь

мид украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, поэтому они делают всё, лишь бы им поставляли деньги и оружие, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова процитировала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который, по ее словам, "призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы "зернового коридора"."Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским", - написала Захарова в своё Telegram-аккаунте, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.Ранее в МИД России заявили, что действие "зерновой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

https://ria.ru/20221027/shantazh-1827170154.html

россия

киев

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, в мире, дмитрий кулеба, россия, киев, севастополь, мид украины