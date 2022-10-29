https://ria.ru/20221029/yasinovataya-1827737699.html
В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад
В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад - РИА Новости, 29.10.2022
В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад
Поликлиника, детский сад, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками с применением РСЗО... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:02
2022-10-29T12:02
2022-10-29T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Поликлиника, детский сад, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками с применением РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - бульвар Ленина, 3 "а" - городская поликлиника для взрослых, повреждено остекление; - улица Некрасова, 7 - прямое попадание МБДОУ "Детский сад №12 города Ясиноватой", повреждена кровля, плиты перекрытия; - улица Школьная, 7 "а" - прямое попадание в административное здание; - улица Орджоникидзе, 132 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщило об обстреле города со стороны украинских войск, в ходе которого по нему выпустили шесть ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827633786.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
12:02 29.10.2022 (обновлено: 12:06 29.10.2022)
В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад
В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника, детский сад и жилой дом