https://ria.ru/20221029/yasinovataya-1827737699.html

В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад

В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад - РИА Новости, 29.10.2022

В Ясиноватой при обстреле повреждены поликлиника и детский сад

Поликлиника, детский сад, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками с применением РСЗО... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:02

2022-10-29T12:02

2022-10-29T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Поликлиника, детский сад, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками с применением РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - бульвар Ленина, 3 "а" - городская поликлиника для взрослых, повреждено остекление; - улица Некрасова, 7 - прямое попадание МБДОУ "Детский сад №12 города Ясиноватой", повреждена кровля, плиты перекрытия; - улица Школьная, 7 "а" - прямое попадание в административное здание; - улица Орджоникидзе, 132 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщило об обстреле города со стороны украинских войск, в ходе которого по нему выпустили шесть ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827633786.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк