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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/yasinovataya-1827716698.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:50
2022-10-29T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827647592.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
09:50 29.10.2022 (обновлено: 09:51 29.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Мария МарикянСгоревший автомобиль в Ясиноватой
Сгоревший автомобиль в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Сгоревший автомобиль в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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