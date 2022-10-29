https://ria.ru/20221029/yasinovataya-1827716698.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:50

2022-10-29T09:50

2022-10-29T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827647592.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк