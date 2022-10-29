https://ria.ru/20221029/yakutiya-1827724019.html

Парламент Якутии рассмотрел доставку грузов для Арктики по Севморпути

Парламент Якутии рассмотрел доставку грузов для Арктики по Севморпути - РИА Новости, 29.10.2022

Парламент Якутии рассмотрел доставку грузов для Арктики по Севморпути

Опыт по доставке социально значимых грузов для якутской Арктики по Северному морскому пути обсудили в парламенте региона, предложения направят в федеральный... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:22

2022-10-29T10:22

2022-10-29T10:22

республика саха (якутия)

экономика

николай алексеев

арктика

астрахань

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Опыт по доставке социально значимых грузов для якутской Арктики по Северному морскому пути обсудили в парламенте региона, предложения направят в федеральный законопроект о северном завозе, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Якутоптторг" Николай Алексеев.Территория Якутии занимает более 3 миллионов квадратных километров, 40% которых находится за Северным полярным кругом. Обширность территории и труднодоступность северных зон обуславливает применение различных транспортных схем доставки топливно-энергетических ресурсов и жизненно необходимых товаров. Модернизацию инфраструктуры северного завоза обсудили депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия).Ежегодно в период навигации в Якутию завозится порядка 3 миллионов тонн грузов, в том числе в арктические районы доставляются более 300 тысяч тонн. По словам Алексеева, в этом году в арктические районы Якутии по Севморпути доставлено 800 тонн продуктов питания и 700 тонн строительных материалов."На круглом столе было отмечено, что в связи с климатическими изменениями, в республике сокращаются сроки эксплуатации зимних автомобильных дорог, возникла необходимость переложить нагрузку на Северный морской путь. Мы обсудили опыт доставки грузов для Арктики по Севморпути. Предварительно, с точки зрения затрат, экономия вышла довольно привлекательная, получилось дешевле на 40%, чем перевозка грузов традиционным путем", - рассказал гендиректор предприятия.Алексеев отметил, судно АО "Якутоптторга" перевозит всего 1,5 тысячи тонн. "Если бы перевозило 3 тысячи тонн, а такие классы кораблей существуют, рентабельность перевозки по Севморпути была бы еще эффективнее. Мы обсуждали запросы покупки второго судна на уровне главы республики, правительства. В связи с тем, что сроки строительства нового корабля достаточно длинные, мы прорабатываем варианты покупки судна различного тоннажа. Изучаем сейчас рынок, чтобы, возможно, приобрести соответствующий корабль. На круглом столе также был озвучен данный вопрос. Депутаты нас выслушали. Предложения Якутии будут внесены при разработке федерального законопроекта о северном завозе", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что "Якутоптторг" впервые через Северный морской путь завез социально значимые продовольственные товары в арктические районы Якутии. Порядка 730 тонн продовольствия, а также материалы для строительства трёх торгово-логистических центров завезли на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в заполярный поселок Черский.

https://ria.ru/20220907/sevmorput-1815040685.html

https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897919.html

арктика

астрахань

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, николай алексеев, арктика, астрахань, республика саха (якутия)