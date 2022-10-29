https://ria.ru/20221029/tramp-1827774346.html

Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии

Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии - РИА Новости, 29.10.2022

Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии

Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:42

2022-10-29T16:42

2022-10-29T16:43

в мире

дональд трамп

сша

федеральное бюро расследований сша

хантер байден

руди джулиани

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.По оценке Трампа, двойные стандарты в правосудии заключаются в постоянном расследовании в отношении него из-за "ерунды" в то время, как сын действующего американского президента Хантер Байден, совершивший "множество полностью задокументированных" преступлений, по-прежнему не привлекается к ответственности."Американскому прокурору (штата) Делавэр сказали не делать ничего", - подчеркнул экс-президент.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20221026/tramp-1827027687.html

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в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша, хантер байден, руди джулиани