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Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии - РИА Новости, 29.10.2022
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Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии
Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии - РИА Новости, 29.10.2022
Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии
Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:42
2022-10-29T16:43
в мире
дональд трамп
сша
федеральное бюро расследований сша
хантер байден
руди джулиани
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.По оценке Трампа, двойные стандарты в правосудии заключаются в постоянном расследовании в отношении него из-за "ерунды" в то время, как сын действующего американского президента Хантер Байден, совершивший "множество полностью задокументированных" преступлений, по-прежнему не привлекается к ответственности."Американскому прокурору (штата) Делавэр сказали не делать ничего", - подчеркнул экс-президент.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша, хантер байден, руди джулиани
В мире, Дональд Трамп, США, Федеральное бюро расследований США, Хантер Байден, Руди Джулиани
16:42 29.10.2022 (обновлено: 16:43 29.10.2022)
 
Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии

Трамп заявил, что "покрасневшие" США "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии

© AP Photo / Patrick SemanskyБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Существует два подхода к "правосудию" в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По оценке Трампа, двойные стандарты в правосудии заключаются в постоянном расследовании в отношении него из-за "ерунды" в то время, как сын действующего американского президента Хантер Байден, совершивший "множество полностью задокументированных" преступлений, по-прежнему не привлекается к ответственности.
"Американскому прокурору (штата) Делавэр сказали не делать ничего", - подчеркнул экс-президент.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:04
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
 
В миреДональд ТрампСШАФедеральное бюро расследований СШАХантер БайденРуди Джулиани
 
 
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