16:42 29.10.2022 (обновлено: 16:43 29.10.2022)
Трамп заявил о двойных стандартах в американском правосудии
Трамп заявил, что "покрасневшие" США "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии
© AP Photo / Patrick SemanskyБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Ставшие коммунистическими Соединенные Штаты Америки "катятся в ад" из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Существует два подхода к "правосудию" в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По оценке Трампа, двойные стандарты в правосудии заключаются в постоянном расследовании в отношении него из-за "ерунды" в то время, как сын действующего американского президента Хантер Байден, совершивший "множество полностью задокументированных" преступлений, по-прежнему не привлекается к ответственности.
"Американскому прокурору (штата) Делавэр сказали не делать ничего", - подчеркнул экс-президент.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.