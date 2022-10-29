https://ria.ru/20221029/taksisty-1827723864.html

"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо

"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо - РИА Новости, 29.10.2022

"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо

Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов.

2022-10-29T10:24

2022-10-29T10:24

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испания

экономический кризис

энергетический кризис

европа

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Ситуацию не спасают и субсидии в размере 0,20 евро, которые выплачивает государство. Этой поддержки недостаточно для бизнеса. Таксисты говорят, что легче стоять на месте, чем ездить по городу в поисках клиентов.

испания

европа

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов. Ситуацию не спасают и субсидии в размере 0,20 евро, которые выплачивает государство. Этой поддержки недостаточно для бизнеса. Таксисты говорят, что легче стоять на месте, чем ездить по городу в поисках клиентов. 2022-10-29T10:24 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, испания, экономический кризис, энергетический кризис , европа, видео