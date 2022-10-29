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"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо - РИА Новости, 29.10.2022
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"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо
"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо - РИА Новости, 29.10.2022
"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо
Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов.
2022-10-29T10:24
2022-10-29T10:24
видео
испания
экономический кризис
энергетический кризис
европа
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Ситуацию не спасают и субсидии в размере 0,20 евро, которые выплачивает государство. Этой поддержки недостаточно для бизнеса. Таксисты говорят, что легче стоять на месте, чем ездить по городу в поисках клиентов.
испания
европа
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Алина Прокофьева
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353
60
353
60
"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо
Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов. Ситуацию не спасают и субсидии в размере 0,20 евро, которые выплачивает государство. Этой поддержки недостаточно для бизнеса. Таксисты говорят, что легче стоять на месте, чем ездить по городу в поисках клиентов.
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60
видео, испания, экономический кризис, энергетический кризис , европа, видео
Видео, Испания, Экономический кризис, Энергетический кризис , Европа
"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо
Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов.
2022-10-29T10:24
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10:24 29.10.2022
 

"Держимся как можем": водители такси в Испании о росте цен на топливо

Читать ria.ru в
Из-за стремительного роста цен на топливо таксистам в Испании все сложнее сдерживать тарифы на свои услуги. По сравнению с 2021 годом, цены на бензин в стране выросли на 30 процентов.
Ситуацию не спасают и субсидии в размере 0,20 евро, которые выплачивает государство. Этой поддержки недостаточно для бизнеса. Таксисты говорят, что легче стоять на месте, чем ездить по городу в поисках клиентов.
 
ВидеоИспанияЭкономический кризисЭнергетический кризисЕвропа
 
 
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