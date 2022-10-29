https://ria.ru/20221029/svo-1827690056.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T00:19

2022-10-29T00:19

2022-10-29T00:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.56 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/uspekh-1827519957.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, украина, россия