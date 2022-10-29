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При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/stepnogo-1827781856.html
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 29.10.2022
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:26
2022-10-29T17:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Степном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Влада Копылова
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:26 29.10.2022
 
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина

В ДНР сообщили, что при обстреле украинскими войсками Степного пострадал мирный житель

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПТРК Джавелин в поселке Степное
ПТРК Джавелин в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
ПТРК Джавелин в поселке Степное. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Степном", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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