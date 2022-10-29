https://ria.ru/20221029/stepnogo-1827781856.html

При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина

При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 29.10.2022

При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:26

2022-10-29T17:26

2022-10-29T17:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Степном", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины