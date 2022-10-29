https://ria.ru/20221029/stepnogo-1827781856.html
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 29.10.2022
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:26
2022-10-29T17:26
2022-10-29T17:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Степного в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Степном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле украинскими войсками Степного в ДНР пострадал мужчина
В ДНР сообщили, что при обстреле украинскими войсками Степного пострадал мирный житель