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Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827755614.html
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:32
2022-10-29T14:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.По данным министерства, на Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопопвка Луганской народной республики.Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.
https://ria.ru/20221029/voennye-1827756352.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, безопасность, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, В мире
14:32 29.10.2022 (обновлено: 14:46 29.10.2022)
 
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:35Специальная военная операция на Украине
Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
По данным министерства, на Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопопвка Луганской народной республики.
Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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