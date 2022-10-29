14:32 29.10.2022 (обновлено: 14:46 29.10.2022)
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
По данным министерства, на Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопопвка Луганской народной республики.
Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.