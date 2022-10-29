https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827755614.html

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2022

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:32

2022-10-29T14:32

2022-10-29T14:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

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в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.По данным министерства, на Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопопвка Луганской народной республики.Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

https://ria.ru/20221029/voennye-1827756352.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность, луганская народная республика, в мире