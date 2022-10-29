https://ria.ru/20221029/sobyanin-1827771650.html

Собянин рассказал о победителях конкурса "Большая перемена"

Собянин рассказал о победителях конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 29.10.2022

Собянин рассказал о победителях конкурса "Большая перемена"

Победу во всероссийском конкурсе "Большая перемена" в этом году завоевал 51 московский старшеклассник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:22

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Победу во всероссийском конкурсе "Большая перемена" в этом году завоевал 51 московский старшеклассник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Победу в престижном Всероссийском конкурсе "Большая перемена" в этом году завоевал 51 московский старшеклассник. Поздравляю, вы все большие молодцы! Конкуренция была серьёзной. В финале "Большой перемены" за первые места боролись 1,5 тысячи учеников 9-11 классов из разных регионов страны. Команда Москвы - лидер по числу участников и победителей", - говорится в сообщении.Мэр подчеркнул, что журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодёжное предпринимательство, волонтёрство и здоровый образ жизни стали самыми популярными направлениями у конкурсантов.Сообщается, что школьников проверяли не только на знания, но и на умение работать в команде и быстро принимать решения, лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход.Собянин поблагодарил наставников и учителей за высокую подготовку школьников.

https://ria.ru/20220607/zakonoproekt-1793836223.html

https://ria.ru/20220902/sistema-1814067480.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва