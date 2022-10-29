https://ria.ru/20221029/shtaynmayer-1827781268.html

Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину - РИА Новости, 29.10.2022

Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером смутили колумниста Spiegel Томаса Фишера. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:24

2022-10-29T17:24

2022-10-29T18:27

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером смутили колумниста Spiegel Томаса Фишера.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что из-за воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.Фишер обратил внимание на некоторые детали происшествия. По его мнению, на кадрах президент выглядит совершенно спокойным. Колумнист также указал на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.Журналист задается вопросом, известила ли Германия Россию о приезде Штайнмайера на Украину. "Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?" — добавил он.Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб."Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?" — спросил Фишер.Третий вопрос — обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале.Фишер назвал эти вопросы логичными в ситуации с президентом. Он потребовал от немецких властей дать на них ответ и подчеркнул, что остается непонятным, как и с какой целью инсценировали этот инцидент.В заключение журналист назвал крайне неловкой ситуацию, при которой президент Германии выглядел бы как актер в украинской пропаганде, и пристыдил журналистов за участие в такой акции.Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил визит в Киев по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.

https://ria.ru/20221025/bremya-1826416197.html

https://ria.ru/20221025/polsha-1826735844.html

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html

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в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер