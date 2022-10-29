Рейтинг@Mail.ru
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/shtaynmayer-1827781268.html
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину - РИА Новости, 29.10.2022
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину
Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером смутили колумниста Spiegel Томаса Фишера. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:24
2022-10-29T18:27
в мире
германия
украина
франк-вальтер штайнмайер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6e2fe73e702b19ace7f3f5d402882b.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером смутили колумниста Spiegel Томаса Фишера.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что из-за воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.Фишер обратил внимание на некоторые детали происшествия. По его мнению, на кадрах президент выглядит совершенно спокойным. Колумнист также указал на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.Журналист задается вопросом, известила ли Германия Россию о приезде Штайнмайера на Украину. "Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?" — добавил он.Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб."Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?" — спросил Фишер.Третий вопрос — обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале.Фишер назвал эти вопросы логичными в ситуации с президентом. Он потребовал от немецких властей дать на них ответ и подчеркнул, что остается непонятным, как и с какой целью инсценировали этот инцидент.В заключение журналист назвал крайне неловкой ситуацию, при которой президент Германии выглядел бы как актер в украинской пропаганде, и пристыдил журналистов за участие в такой акции.Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил визит в Киев по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.
https://ria.ru/20221025/bremya-1826416197.html
https://ria.ru/20221025/polsha-1826735844.html
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd099aa983fa5b380ca404c707cbb1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер
17:24 29.10.2022 (обновлено: 18:27 29.10.2022)
 
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Колумнист Spiegel Фишер задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером смутили колумниста Spiegel Томаса Фишера.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что из-за воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.
Фишер обратил внимание на некоторые детали происшествия. По его мнению, на кадрах президент выглядит совершенно спокойным. Колумнист также указал на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.
Журналист задается вопросом, известила ли Германия Россию о приезде Штайнмайера на Украину. "Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?" — добавил он.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 02:50
В США объяснили, почему не надо помогать Украине
Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб.
"Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?" — спросил Фишер.
Третий вопрос — обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале.
Фишер назвал эти вопросы логичными в ситуации с президентом. Он потребовал от немецких властей дать на них ответ и подчеркнул, что остается непонятным, как и с какой целью инсценировали этот инцидент.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 18:20
Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков
В заключение журналист назвал крайне неловкой ситуацию, при которой президент Германии выглядел бы как актер в украинской пропаганде, и пристыдил журналистов за участие в такой акции.
Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил визит в Киев по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 18:40
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев
 
В миреГерманияУкраинаФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала