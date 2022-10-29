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Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам - РИА Новости, 29.10.2022
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Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам
Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам - РИА Новости, 29.10.2022
Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам
Канцлер Германии Олаф Шольц без должного уважения относится к международным партнерам и своим коллегам по коалиции, заявил в субботу лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:23
2022-10-29T17:23
в мире
олаф шольц
германия
хдс/хсс
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц без должного уважения относится к международным партнерам и своим коллегам по коалиции, заявил в субботу лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.Мерц упомянул, что ни Шольц, ни какой либо из других представителей правящей коалиции не присутствовали на речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) к народу страны. Свою мысль о неуважении канцлера к международным партнерам политик не раскрыл.
https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html
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в мире, олаф шольц, германия, хдс/хсс, фридрих мерц
В мире, Олаф Шольц, Германия, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц
17:23 29.10.2022
 
Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам

Лидер ХДС Мерц осудил Шольца за неуважительное отношение к международным партнерам

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц без должного уважения относится к международным партнерам и своим коллегам по коалиции, заявил в субботу лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
"У нас никогда прежде не было такого федерального канцлера в Германии, который бы с таким неуважением относился к своим партнерам по коалиции, с таким неуважением относился бы к институтам нашего государства, с таким неуважением относился бы к нашим соседям, с таким неуважением относился бы к нашим международным партнерам во всем мире", - сказал он на съезде дружественной по блоку партии Христианско-социального союза (ХСС).
Мерц упомянул, что ни Шольц, ни какой либо из других представителей правящей коалиции не присутствовали на речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) к народу страны. Свою мысль о неуважении канцлера к международным партнерам политик не раскрыл.
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:00
Один против всех. Канцлер ФРГ Олаф Шольц разваливает Европу
 
В миреОлаф ШольцГерманияХДС/ХССФридрих Мерц
 
 
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