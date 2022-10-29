Лидер оппозиции ФРГ осудил Шольца за неуважительное отношение к партнерам

"У нас никогда прежде не было такого федерального канцлера в Германии, который бы с таким неуважением относился к своим партнерам по коалиции, с таким неуважением относился бы к институтам нашего государства, с таким неуважением относился бы к нашим соседям, с таким неуважением относился бы к нашим международным партнерам во всем мире", - сказал он на съезде дружественной по блоку партии Христианско-социального союза (ХСС).