https://ria.ru/20221029/raketa-1827729143.html

В Японии назвали возможную причину неудачи запуска ракеты "Эпсилон-6"

В Японии назвали возможную причину неудачи запуска ракеты "Эпсилон-6" - РИА Новости, 29.10.2022

В Японии назвали возможную причину неудачи запуска ракеты "Эпсилон-6"

Вероятной причиной неудачи при запуске японской ракеты "Эпсилон-6", которая была уничтожена из-за отклонения от целевого положения, могла стать неправильная... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:44

2022-10-29T10:44

2022-10-29T10:44

япония

кагосима (префектура)

в мире

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ТОКИО, 29 окт – РИА Новости. Вероятной причиной неудачи при запуске японской ракеты "Эпсилон-6", которая была уничтожена из-за отклонения от целевого положения, могла стать неправильная работа газоструйных рулей второй ступени, сообщает телеканал NHK со ссылкой на мнение, высказанное в ходе встречи экспертной комиссии Японского аэрокосмического агентства (JAXA) с представителями министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.По данным телеканала, в частности, предполагается, что мог возникнуть сбой в подаче газа из-за сбоя работы клапана или из-за повреждения самой трубки, по которой подается газ.Япония провела запуск ракеты "Эпсилон-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима в 9.50 (3.50 мск) 12 октября. Трансляцию запуска вело японское агентство (JAXA). Вскоре после запуска было объявлено, что "трансляция прерывается", без каких-либо объяснений. Позднее появились сообщения, что японское аэрокосмическое агентство JAXA после старта направило сигнал на уничтожение ракеты из-за проблем, не позволивших провести нормальный полет.Ракета несла на своем борту восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам был перенесен на 12 октября. Длина ракеты "Эпсилон-6" составляла 26 метров, вес 95,6 тонны. Пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" были успешными. "Эпсилон-5" была запущена в ноябре 2021 года. Тогда на орбиту было выведено девять спутников. Ракета "Эпсилон-4" в 2019 году несла на своем борту семь спутников.Ракета работает на твердом топливе. "Эпсилон" значительно экономичнее ракет Н2А, которые используют жидкое топливо. "Эпсилон" оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека – контроль запуска производится с двух компьютеров, а подготовка к запуску занимает всего одну неделю. Общие расходы на разработку и запуск ракеты "Эпсилон" составляют около 6 миллиардов иен (41 миллион долларов). Для сравнения: запуск ракеты Н2А на жидком топливе более чем в два раза дороже – около 13 миллиардов иен (почти 89,6 миллиона долларов).Первый запуск "Эпсилон" состоялся в 2013 году, следующий - в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый – в ноябре 2021 года. Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами.

https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html

https://ria.ru/20221011/mangalyan-1822802566.html

япония

кагосима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, кагосима (префектура), в мире