https://ria.ru/20221029/priyuty-1827759106.html
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов - РИА Новости, 29.10.2022
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов
Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:45
2022-10-29T14:45
2022-10-29T14:45
общество
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 16 тысяч животных из городских приютов ищут семью", - говорится в сообщении.Отмечается, что все питомцы социализированы, доброжелательно настроены, здоровы, привиты и мечтают обрести любящих хозяев.Ранее сообщалось, что всего с начала года более 1,5 тысяч собак и свыше 300 кошек из городских приютов нашли хозяев.
https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html
https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов
Более 16 тысяч животных из московских городских приютов ищут хозяев