https://ria.ru/20221029/priyuty-1827759106.html

Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов

Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов - РИА Новости, 29.10.2022

Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов

Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:45

2022-10-29T14:45

2022-10-29T14:45

общество

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 16 тысяч животных из городских приютов ищут семью", - говорится в сообщении.Отмечается, что все питомцы социализированы, доброжелательно настроены, здоровы, привиты и мечтают обрести любящих хозяев.Ранее сообщалось, что всего с начала года более 1,5 тысяч собак и свыше 300 кошек из городских приютов нашли хозяев.

https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html

https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва