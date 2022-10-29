Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/priyuty-1827759106.html
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов - РИА Новости, 29.10.2022
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов
Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:45
2022-10-29T14:45
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_dc484a9f5406ffbc323a12818c2d94b8.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 16 тысяч животных из городских приютов ищут семью", - говорится в сообщении.Отмечается, что все питомцы социализированы, доброжелательно настроены, здоровы, привиты и мечтают обрести любящих хозяев.Ранее сообщалось, что всего с начала года более 1,5 тысяч собак и свыше 300 кошек из городских приютов нашли хозяев.
https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html
https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56ec3cb8a93c545d2f86c68cc42c9774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
14:45 29.10.2022
 
Власти Москвы рассказали о животных из городских приютов

Более 16 тысяч животных из московских городских приютов ищут хозяев

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих животных
Собаки в приюте для бродячих животных - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Собаки в приюте для бродячих животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных из городских приютов Москвы ищут хозяев, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 16 тысяч животных из городских приютов ищут семью", - говорится в сообщении.
Собаки из приюта для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 03:53
Кинолог развеял мифы, связанные с собаками из приюта
Отмечается, что все питомцы социализированы, доброжелательно настроены, здоровы, привиты и мечтают обрести любящих хозяев.
Ранее сообщалось, что всего с начала года более 1,5 тысяч собак и свыше 300 кошек из городских приютов нашли хозяев.
Анималистический портрет
23 октября, 08:00Культура
Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала