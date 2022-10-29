https://ria.ru/20221029/pridnestrove-1827751779.html
В ПМР заявили о последствиях сокращения поставок газа Кишиневом
В ПМР заявили о последствиях сокращения поставок газа Кишиневом - РИА Новости, 29.10.2022
В ПМР заявили о последствиях сокращения поставок газа Кишиневом
Сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:58
2022-10-29T13:58
2022-10-29T13:58
молдавия
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румыния
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в Молдавию, заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пригрозил сократить поставки газа в Приднестровье, если МГРЭС не будет поставлять Молдавии достаточно электроэнергии."Следует понять коллегам, что, если они сократят объём поставок газа, у нас ещё меньше будет возможностей по выработке электроэнергии для Молдовы. То есть занимать подобную неконструктивную позицию нельзя. И особенно, кстати, пытаясь в этом случае каким-то образом изменить, либо оспорить контрактные условия, из-за чего и так есть проблемы у "Молдовагаза". Усугублять ситуацию нельзя ни в коем случае", - сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".По его словам, в Молдавии провели мероприятия по изысканию дополнительных объёмов газа, очевидно, в следствие экономии. "Эти объёмы газа нам передаются, и из них мы вырабатываем электроэнергию и выходим на параметры порядка 45-50% (от потребности Молдавии). Но это то, что мы можем сделать только из переданного ими газа, выработать электроэнергию, и никак иначе. Поскольку у нас этого ресурса нет", – отметил Оболоник.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, ссср, румыния, молдовагаз, в мире
Молдавия, СССР, Румыния, Молдовагаз, В мире
В ПМР заявили о последствиях сокращения поставок газа Кишиневом
ПМР: сокращение Кишиневом поставок газа приведет к снижению ему поставок электричества
ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в Молдавию, заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пригрозил сократить поставки газа в Приднестровье, если МГРЭС не будет поставлять Молдавии достаточно электроэнергии.
"Следует понять коллегам, что, если они сократят объём поставок газа, у нас ещё меньше будет возможностей по выработке электроэнергии для Молдовы. То есть занимать подобную неконструктивную позицию нельзя. И особенно, кстати, пытаясь в этом случае каким-то образом изменить, либо оспорить контрактные условия, из-за чего и так есть проблемы у "Молдовагаза". Усугублять ситуацию нельзя ни в коем случае", - сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, в Молдавии провели мероприятия по изысканию дополнительных объёмов газа, очевидно, в следствие экономии. "Эти объёмы газа нам передаются, и из них мы вырабатываем электроэнергию и выходим на параметры порядка 45-50% (от потребности Молдавии). Но это то, что мы можем сделать только из переданного ими газа, выработать электроэнергию, и никак иначе. Поскольку у нас этого ресурса нет", – отметил Оболоник.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.