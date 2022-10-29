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Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили - РИА Новости, 29.10.2022
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Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили - РИА Новости, 29.10.2022
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:36
2022-10-29T20:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве."В 18.18 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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Кадры тушения пожара на улице Бахрушина в Москве
Пожар в трехэтажном здании в Москве локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве на площади 200 квадратных метров. "Принятыми мерами в 17.35 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:36 29.10.2022 (обновлено: 20:25 29.10.2022)
 
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили

МЧС: пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, пострадавших нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве.
Тушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
19:51
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
"В 18.18 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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