https://ria.ru/20221029/pozhar-1827792242.html
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили - РИА Новости, 29.10.2022
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
Пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:36
2022-10-29T18:36
2022-10-29T20:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве."В 18.18 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221029/pozhar-1827802265.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара на улице Бахрушина в Москве
Пожар в трехэтажном здании в Москве локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве на площади 200 квадратных метров. "Принятыми мерами в 17.35 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
2022-10-29T18:36
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:36 29.10.2022 (обновлено: 20:25 29.10.2022)
Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
МЧС: пожар в трехэтажном здании в Москве полностью ликвидировали, пострадавших нет