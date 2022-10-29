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В Москве локализовали пожар в трехэтажном здании на улице Бахрушина

В Москве локализовали пожар в трехэтажном здании на улице Бахрушина - РИА Новости, 29.10.2022

В Москве локализовали пожар в трехэтажном здании на улице Бахрушина

Пожар в трехэтажном здании в Москве локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:19

2022-10-29T18:19

2022-10-29T20:51

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании в Москве локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве на площади 200 квадратных метров."Принятыми мерами в 17.35 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара на улице Бахрушина в Москве Пожар в трехэтажном здании в Москве локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит на улице Бахрушина в Москве на площади 200 квадратных метров. "Принятыми мерами в 17.35 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. 2022-10-29T18:19 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео