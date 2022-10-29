Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/pozhar-1827738918.html
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара - РИА Новости, 29.10.2022
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара
Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:20
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Рано утром в субботу из-за неисправности трансформатора произошло возгорание на электроподстанции Высоково. В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров, в 10.44 - полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет."В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура региона намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер реагирования.
https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827736578.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
12:20 29.10.2022
 
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара

В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара на электроподстанции

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Рано утром в субботу из-за неисправности трансформатора произошло возгорание на электроподстанции Высоково. В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров, в 10.44 - полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.
"В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура региона намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер реагирования.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
11:51
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала