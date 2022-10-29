https://ria.ru/20221029/pozhar-1827738918.html
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара - РИА Новости, 29.10.2022
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара
Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:20
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Рано утром в субботу из-за неисправности трансформатора произошло возгорание на электроподстанции Высоково. В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров, в 10.44 - полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет."В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура региона намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер реагирования.
https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827736578.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара
В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара на электроподстанции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости.
Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает
прокуратура Нижегородской области.
Рано утром в субботу из-за неисправности трансформатора произошло возгорание на электроподстанции Высоково. В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров, в 10.44 - полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.
"В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура региона намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер реагирования.