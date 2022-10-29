https://ria.ru/20221029/pozhar-1827738918.html

В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара

В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара - РИА Новости, 29.10.2022

В Нижнем Новгороде триста домов остались без света из-за пожара

Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:20

2022-10-29T12:20

2022-10-29T12:20

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Триста домов остались без электроэнергии из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Рано утром в субботу из-за неисправности трансформатора произошло возгорание на электроподстанции Высоково. В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров, в 10.44 - полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет."В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура региона намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер реагирования.

https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827736578.html

нижний новгород

нижегородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, нижегородская область