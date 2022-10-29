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МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра - РИА Новости, 29.10.2022
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МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра
МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра - РИА Новости, 29.10.2022
МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра
Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду в период с 9.00 до 21.00 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:50
2022-10-29T13:50
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду в период с 9.00 до 21.00 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 09:00 до 21:00 30 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
13:50 29.10.2022
 
МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра

МЧС предупредило мосвичей о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду в воскресенье

© РИА Новости / Корниенко Евгения / Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Корниенко Евгения
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Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду в период с 9.00 до 21.00 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 09:00 до 21:00 30 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
09:54
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
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