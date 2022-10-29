https://ria.ru/20221029/pogoda-1827717183.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:54
2022-10-29T09:54
2022-10-29T09:54
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона."Погода ожидается облачная, временами дожди. Температура воздуха существенно выше нормы примерно на 5-6 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-11 градусов, в Московской области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.Также Леус пояснил, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.
https://ria.ru/20221027/razvedka-1827090869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают облачную погоду и до 11 градусов тепла
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона.
"Погода ожидается облачная, временами дожди. Температура воздуха существенно выше нормы примерно на 5-6 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-11 градусов, в Московской области
от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Также Леус пояснил, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.