https://ria.ru/20221029/pogoda-1827717183.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:54

2022-10-29T09:54

2022-10-29T09:54

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона."Погода ожидается облачная, временами дожди. Температура воздуха существенно выше нормы примерно на 5-6 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-11 градусов, в Московской области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.Также Леус пояснил, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.

https://ria.ru/20221027/razvedka-1827090869.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода