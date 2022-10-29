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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:54
2022-10-29T09:54
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона."Погода ожидается облачная, временами дожди. Температура воздуха существенно выше нормы примерно на 5-6 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-11 градусов, в Московской области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.Также Леус пояснил, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
09:54 29.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают облачную погоду и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона.
"Погода ожидается облачная, временами дожди. Температура воздуха существенно выше нормы примерно на 5-6 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-11 градусов, в Московской области от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Также Леус пояснил, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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