https://ria.ru/20221029/pelosi-1827699501.html
Мужа Пелоси били молотком на глазах у полиции
Мужа Пелоси били молотком на глазах у полиции - РИА Новости, 29.10.2022
Мужа Пелоси били молотком на глазах у полиции
Мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола избили молотком на глазах полицейских, которые приехали по вызову, рассказал представитель... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T04:43
2022-10-29T04:43
2022-10-29T10:38
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола избили молотком на глазах полицейских, которые приехали по вызову, рассказал представитель правоохранительных органов Сан-Франциско на брифинге для журналистов."Офицеры находились на пороге дома и наблюдали, как господин Пелоси и господин ДеПейп держались каждый одной рукой за единственный молоток. Офицеры видели только один молоток. Стоя все еще вне дверного проема, офицеры приказали обоим мужчинам бросить молоток. Господин ДеПейп немедленно выхватил молоток у господина Пелоси и яростно набросился на него с молотком", — описал случившееся полицейский.Он выразил уверенность в том, что нападение было намеренным, а не носило случайный характер, однако отказался говорить о мотивах преступника, которого задержали на месте.Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, немедленно зашли в дом, обезоружили и задержали нападавшего и оказали первую помощь Полу Пелоси.Муж спикера нижней палаты конгресса получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Его прооперировали, и, судя по заявлениям врачей, он идет на поправку.Представитель полиции рассказал также, что некто, находившийся внутри дома, открыл дверь сотрудникам правоохранительных органов. Он хвалил за "спасительную интуицию" диспетчера службы 911, которая по намекам связавшегося с ней Пелоси догадалась о серьезности инцидента и оперативно выслала наряд.Он подчеркнул, что обеспечением безопасности дома Пелоси занималась полиция Капитолия, и переадресовал ей все соответствующие вопросы.Пол Пелоси пострадал в пятницу при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп.
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в мире, нэнси пелоси, сан-франциско, сша, происшествия
В мире, Нэнси Пелоси, Сан-Франциско, США, Происшествия
04:43 29.10.2022 (обновлено: 10:38 29.10.2022)
Мужа Пелоси били молотком на глазах у полиции
Муж Нэнси Пелоси был избит молотком проникшим в его дом мужчиной на глазах у полиции
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола избили молотком на глазах полицейских, которые приехали по вызову, рассказал представитель правоохранительных органов Сан-Франциско на брифинге для журналистов.
"Офицеры находились на пороге дома и наблюдали, как господин Пелоси и господин ДеПейп держались каждый одной рукой за единственный молоток. Офицеры видели только один молоток. Стоя все еще вне дверного проема, офицеры приказали обоим мужчинам бросить молоток. Господин ДеПейп немедленно выхватил молоток у господина Пелоси и яростно набросился на него с молотком", — описал случившееся полицейский.
Он выразил уверенность в том, что нападение было намеренным, а не носило случайный характер, однако отказался говорить о мотивах преступника, которого задержали на месте.
Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, немедленно зашли в дом, обезоружили и задержали нападавшего и оказали первую помощь Полу Пелоси.
Муж спикера нижней палаты конгресса получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Его прооперировали, и, судя по заявлениям врачей, он идет на поправку.
Представитель полиции рассказал также, что некто, находившийся внутри дома, открыл дверь сотрудникам правоохранительных органов. Он хвалил за "спасительную интуицию" диспетчера службы 911, которая по намекам связавшегося с ней Пелоси догадалась о серьезности инцидента и оперативно выслала наряд.
"Мы еще не в той точке, где можем публично говорить о мотивах (преступника. — Прим. ред.). Но мы знаем, что это было совершено намеренно. Это не было случайностью. Мы это знаем", — сказал полицейский.
Он подчеркнул, что обеспечением безопасности дома Пелоси занималась полиция Капитолия, и переадресовал ей все соответствующие вопросы.
Пол Пелоси пострадал в пятницу при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады
Дэвид ДеПейп.