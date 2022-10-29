В Каменском вечернее освещение улиц сократили до двух часов
В днепропетровском Каменском освещение улиц вечером с 1 ноября будут давать на два часа
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Каменского в Днепропетровской области Украины Андрей Белоусов сообщил, что с 1 ноября в городе внешнее освещение улиц будут давать только на два часа.
"Согласно решению штаба обороны Каменского района, с 1 ноября будет включено внешнее освещение города с 17.00 до 19.00, чтобы обеспечить максимальное удобство людям, возвращающимся с работы домой", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что из-за экономии электроэнергии с 19.00 уличное освещение будут выключать. Также в тех районах, пор его словам, где в это время будет отключение электроэнергии, наружное освещение тоже работать не сможет.
Количество ДТП на Украине выросло на четверть на фоне массового отключения уличного освещения, сообщает украинское интернет-издание "Странa.ua". Издание приводит статистику нацполиции, согласно которой с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.